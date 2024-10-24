Альтернатива углю и газу: США могут получать 20% энергии "из океана", но есть проблемы

По мнению ученых, волновые электростанции, установленные на западном побережье, могут снизить зависимость США от ископаемого топлива.

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Национальная лаборатория возобновляемой энергии США (NREL) вместе с другими учеными пришла к выводу, что западное побережье страны идеально подходит для получения чистой энергии путем использования энергии волн. Об этом пишет ECOticias.

Сообщается, что морская гидрокинетическая энергия может генерировать 20% электроэнергии в США, что снижает зависимость страны от ископаемого топлива. В частности, это касается таких штатов, как Калифорния Орегон, Вашингтон, Аляска и Гавайи.

По данным портала, ученые близки к тому, чтобы точно спрогнозировать количество энергии, которое могут давать волны. Эти расчеты играют важную роль в привлечении финансирования как от частных акционеров, так и от государственных организаций. Ожидается, что если ученые смогут доказать эффективность технологии, то ее могут внедрить массово, изменив энергетический ландшафт США.

В издании также указали на некоторые проблемы, с которыми сталкивается волновая энергетика. К примеру, строительство оборудования для сбора энергии вол считается относительно дорогим. Кроме того, активисты обеспокоены воздействием этих машин на природу, включая рыб и морских птиц.

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Использует возможности волн, ветра и солнца: как работает необычный энергетический плот

При этом многие защитники окружающей среды полагают, что преимущества волновой энергетики в перспективе превосходят опасения. Считается, что по мере улучшения оборудования энергия волн будет становиться более эффективной и устойчивой, превратившись в один из основных возобновляемых ресурсов мира. Кроме того, она может составить конкуренцию традиционным энергетическим ресурсам, таким как уголь и природный газ.

Напомним, израильская компания Eco Wave Power построила на территории Порту волновую энергетическую станцию мощностью 1 мВт, а также музей волновой энергии и образовательный центр.

В свою очередь: Шведская компания Minesto, занимающаяся разработкой приливной энергетики, развертывает на Фарерских островах строят необычную энергетическую установку Hestfjord Dragon Farm.