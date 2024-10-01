Использует возможности волн, ветра и солнца: как работает необычный энергетический плот

Плот HEC от NoviOcean сможет ежедневно обеспечивать электроэнергией 1000 домов.

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Шведская компания NoviOcean стремится развивать производство чистой энергии с помощью своего инновационного гибридного преобразователя энергии (HEC). Об этом пишет Interesting Engineering.

Компания утверждает, что модульная конструкция HEC и проверенные компоненты упрощают производство, установку и обслуживание, а также оказывают низкое воздействие на окружающую среду и обеспечивают более высокое отношение мощности к весу, чем морские ветровые электростанции.

Ян Скьолдхаммер, основатель и генеральный директор NoviOcean, объяснил, что компания максимально использует возобновляемую энергию, объединяя энергию волн, ветра и солнца в одном решении, обеспечивая генерацию энергии даже тогда, когда солнце не светит и ветер не дует. Каждый блок может обеспечивать электроэнергией более 1000 домохозяйств в день. В настоящее время компания ищет 12 миллионов евро для запуска устройства NoviOcean в серийное производство и повышения уровня его технологической готовности (TRL).

Волновая электростанция NoviOcean напоминает прямоугольный плот длиной 38 м. Он лежит на волнах, а внизу находится заполненный водой цилиндр, соединенный с морским дном посредством поршневого штока и кабеля. Якоря удерживают установку на месте. Наверху плота шесть вертикальных ветровых турбин генерируют 300 кВт, дополняемые солнечными панелями, вырабатывающими 50-80 кВт, что в общей сложности составляет около 1 МВт. Средний коэффициент использования мощности составляет около 40 процентов.

Волновая электростанция работает как садовый насос. Когда плот поднимается, вода закачивается и течет с высокой скоростью в турбину Пелтона, вырабатывая электроэнергию. В конструкции используются проверенные технологии с инновационными элементами, включая запатентованную в 20 странах систему.

Технология волновой энергии NoviOcean, разработанная в течение нескольких лет, была протестирована в волновых бассейнах и реальной среде недалеко от Стокгольма. Небольшая версия питает дома на острове Сванхольмен, доказывая, что концепция работает в море. На одном квадратном километре 15 волновых электростанций могут генерировать 15 МВт, по сравнению с 10 МВт морского ветра. Вместе они могут производить 25 МВт, разделяя расходы на морскую зону и кабель передачи.

Гибридный подход обеспечивает более стабильную энергию, поскольку волны генерируют электроэнергию в течение нескольких дней после того, как ветер стихает. Кроме того, волновые электростанции можно размещать ближе к берегу, не нарушая визуально береговую линию.

Следующим шагом NoviOcean станет запуск полномасштабного пилотного проекта, поиск партнерств с компаниями, занимающимися оффшорной ветровой энергетикой, для строительства гибридной электростанции с волновыми турбинами, ветряными турбинами и солнечными батареями. Из-за недостаточной волновой активности в шведских водах потенциальными местами являются побережья Северной и Южной Америки.

Плот от NoviOcean

Однако Швеция все равно могла бы извлечь выгоду из электроэнергии, вырабатываемой у побережья Норвегии, где волны и ветер являются идеальными условиями, обеспечивая экологически чистой энергией такие регионы, как Эстерсунд и Карлстад.

Ранее мы писали, как солнечные панели заставят плавать в воде, чтобы приносить больше энергии мощностью 5 МВт. ​​Плавучая солнечная электростанция Solar Duck будет работать в пане с ветряными турбинами прямо посреди моря.