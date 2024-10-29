Перший у світі штучний "енергетичний острів" забезпечить енергією 3 млн будинків (фото)

"Острів принцеси Єлизавети" в Бельгії дасть змогу доставляти великі обсяги вітрової енергії з Північного моря на материк.

Related video

Компанія Elia Transmission Belgium побудує в Бельгії перший у світі штучний "енергетичний острів", який дістав назву "Острів принцеси Єлизавети". Про це пише портал Interesting Engineering.

Очікується, що проєкт знизить залежність Бельгії від викопного палива і забезпечить доступнішу зелену електроенергію. Він доставлятиме великі обсяги вітрової енергії з Північного моря в центри споживання на материку.

Фундамент "Острова принцеси Єлизавети" Фото: Elia Group

За даними компанії, "Острів принцеси Єлизавети" надасть Бельгії 3,5 ГВт нових потужностей морської вітроенергетики, прискоривши перехід країни на екологічно чисту енергію. Це дасть змогу забезпечити електроенергією понад три мільйони домогосподарств.

"Енергетичний острів" побудують у період з 2024-го до 2027 року приблизно за 45 км від узбережжя Бельгії. Він стане першим у світі штучним енергетичним островом, на якому буде розміщено як інфраструктуру постійного струму високої напруги (HVDC), так і інфраструктуру змінного струму (HVAC).

"Острів принцеси Єлизавети" на карті Фото: Elia Group

Високовольтна інфраструктура, встановлена на острові, об'єднає експортні кабелі вітряних електростанцій, а також слугуватиме вузлом для майбутніх з'єднувальних ліній, які зв'яжуть Бельгію з Великою Британією та іншими країнами. Ці гібридні інтерконектори дадуть змогу здійснювати обмін електроенергією між Бельгією та її сусідами, а також будуть підключені до великих вітряних електростанцій у Північному морі.

Важливо

Європа отримуватиме електроенергію з "тепла океану": що відомо про новий проєкт

"Проєкт острова принцеси Єлизавети є наріжним каменем для зміцнення енергетичної безпеки і незалежності Бельгії та Європи. Ця ініціатива не тільки зміцнює енергетичну інфраструктуру Бельгії, а й сприяє життєво важливим взаємозв'язкам із сусідніми країнами, тим самим сприяючи розширенню регіонального співробітництва", — заявив віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Роберт де Гроот.

Нагадаємо, італійський стартап Saipem запустив перший модульний плавучий прототип сонячної електростанції XolarSurf, розроблений норвезькою філією Saipem, Moss Maritime спільно з Kystteknikk та іншими субпідрядниками, який може працювати в екстремальних умовах.

Також повідомлялося, що Китай збирається вперше випробувати в Жовтому морі плавучу фотоелектричну платформу, стійку до впливу морських хвиль, яка має назву Yellow Sea No. 1.