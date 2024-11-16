Ідеально круглий лаз на болотах Аргентини: як з'явився таємничий плавучий острів

Дехто вважає, що аргентинський острів є притулком для НЛО і привидів, але у вчених є інше пояснення.

Історія Землі налічує 4,5 мільярда років і за цей час на планеті з'явилося безліч місць, які виглядають досить незвично. Одним із таких місць є таємничий плавучий острів Ель-Охо (El Ojo), розташований на болотах Аргентини, пише Live Science.

Цей плавучий острів має настільки таємничий вигляд, що дехто вважає його притулком для НЛО або привидів стародавніх божеств, але в учених інша думка з цього приводу — дослідники вважають, що плавучий острів — не більше ніж гра природи. Вчені також вважають, що плавучий острів утворився внаслідок ерозії та водних течій.

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Ель-Охо — таємничий безлюдний плавучий острів, розташований у заболоченій дельті річки Парана в Аргентині. Його назва в перекладі означає "око" і походить від дивовижної схожості острова з ідеально круглим окулусом, якщо поглянути на нього зверху.

Острів привернув увагу кінематографістів ще 2016 року після дослідження матеріалу для документального фільму в дельті річки. Знімальна група під керівництвом аргентинського режисера Серхіо Нойспіллера пролетіла над островом і була вражена його виглядом серед скошеної рослинності дельти.

За словами Нойспіллера, з висоти пташиного польоту острів виглядав як ідеальне коло. Вода навколо нього виглядала чорною, але насправді була абсолютно прозорою. Цікаво, що таке трапляється вкрай рідко, оскільки води в дельті річки зазвичай каламутна, але дно озера було чорним і земляним.

Фактично таємничий острів плаває в кришталево чистому озері, яке також має форму кола, як і сам острів. За даними дослідників острів і берег озера взаємно створили плавні обриси один одного завдяки повільному, шліфувальному процесу ерозії.

Діаметр острова становить 118 метрів. Він складається з рослинних речовин і плаває внаслідок течії, що оперізує озеро, що змушує коло обертатися навколо своєї осі й тертися об береги. Цей постійний рух означає, що Ель-Охо розширив озеро та обтесав його боки в ідеальний диск.

Дослідники з'ясували, що Ель-Охо рухається за годинниковою стрілкою, проте досі залишається незрозумілим, як і коли острів уперше відокремився від суходолу. Утім, відомо, що вперше він з'явився на супутникових знімках лише близько 20 років тому.

Команда Нойспіллера також виявила, що місцеві жителі знали про існування острова, але намагалася його уникати, вважаючи, що на ньому мешкає древнє божество. Інші теорії про острів припускають, що він приваблює непізнані об'єкти, що літають (НЛО) і навіть приховує нацистську базу. Утім, жодна з цих теорій не має вагомих доказів.

Раніше Фокус писав про те, що "острів у хмарах" приховує найсекретніший ліс у світі: вчені намагаються його врятувати.