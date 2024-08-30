Вчені хочуть бомбардувати острів в океані, щоб врятувати альбатросів: миші їдять їх живцем

В Індійському океані розташований острів, де масово гинуть мандрівні альбатроси — вони стають жертвами нападу мишей, які зжирають їх живцем.

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Десятиліттями миші сіють хаос на віддаленому острові Маріон, розташованому в Індійському океані між Південною Африкою та Антарктидою. Ще в 19 столітті люди випадково завезли на острів гризунів і відтоді вони захопилися поїданням мандрівних альбатросів (Diomedea exulans) та інших морських птахів, що перебувають під загрозою зникнення, пише Live Science.

Унаслідок цього мандрівні альбатроси острова Меріон опинилися в уразливому становищі: птахи не можуть захистити себе від нападок інвазивної популяції мишей, які пожирають їх живцем. Тепер захисники природи, схоже, знайшли спосіб захистити птахів — дослідники вважають, у цьому питанні допоможе "бомба" з родентициду.

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Проєкт Mouse-Free Marion намагається зібрати 29 мільйонів доларів, щоб скинути 660 тонн гранул з родентицидом на острів взимку 2027 року. Проєкт передбачає використання загону вертольотів для скидання гранул. Дослідники зазначають, що скидання гранул узимку, коли миші найбільш голодні, може виявитися найефективнішим — припускають, що в такий спосіб вдасться знищити всю популяцію мишей, чия чисельність сьогодні становить близько 1 мільйона доларів.

За словами генерального директора BirdLife South Africa Марка Андерсона, головне завдання місії полягає в тому, що дослідникам необхідно повністю очистити острів від інвазивного видна. Якщо після "бомбардування" на острові залишиться хоча б одна пара самки й самця, вони зможуть продовжити розмноження. У результаті популяція мишей прийде до тієї точки, де вона перебуває сьогодні.

Йдеться про будинкових мишей (Mus musculus), які вперше прибули на острів Маріон на тюленячих суднах. Після цього вони почали винищувати безхребетних на острові, зокрема знищували яйця морських черепах. У результаті, до 2003 року миші вже поїдали живцем дитинчат морських птахів, а тепер, через десятиліття, вони вдосконалили свої навички полювання і здатні нападати на дорослих особин.

У 2023 році вчені виявили на острові трупи восьми мандрівних альбатросів у квітні 2023 року. На тілах птахів було знайдено глибокі рани, що свідчать про напад мишей. Ймовірно, всі пернаті загинули від вторинної інфекції або голоду. Відтоді подальші повідомлення про загибель дорослих морських птахів показують, що напади мишей частішають.

За словами Андерсона, миші просто залазять на птахів, а потім повільно їдять їх, поки ті врешті-решт не загинуть. У результаті сотні тисяч морських птахів гинуть щорічно. Дослідники зазначають, що альбатроси, по суті, беззахисні перед мишами, тому що не еволюціонували поруч із наземними хижаками — більшу частину свого життя вони проводять у морі, а місця гніздування, як і острів Маріон, настільки ізольовані, що миші та інші хижаки не могли туди дістатися. Принаймні, поки їм у цьому не допомогли люди.

Зазначимо, що вчені й раніше робили спроби захистити популяції морських птахів. Однак попередня спроба закінчилася жахливо. Дослідники взяли п'ять кішок на метеорологічну станцію острова в 1948 році, але потомство цих кішок здичавіло і полювало на морських птахів, а також на мишей. Здичавілі кішки розмножувалися і поширювалися по всьому острову, поки в 1970-х роках вони не стали вбивати приблизно 455 000 птахів на рік. Дослідники успішно викорінили кішок у 1991 році.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили рису характеру, через яку розлучаються альбатроси.