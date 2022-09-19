Хлюпиків ніхто не любить. Вчені виявили рису характеру, через яку розлучаються альбатроси

Дослідження показали, що характер самців-альбатросів безпосередньо пов'язаний з їхнім успіхом у особистому житті.

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Альбатроси — великі морські птахи, розмах крил яких досягає близько трьох метрів. Ці птахи є одними з найбільше моногамних у природі, проте невдачі зустрічаються навіть у них — близько 13% альбатросів "розлучаються" і тепер вчені знають чому, пише Science Alert.

Вчені з Океанічного інституту Вудса Хоула понад півсотні років відстежують мандрівну колонію альбатросів у південній частині Індійського океану. Через те, що ці птахи не полохливі, вченим вдалося повісити на їхні лапи залізні браслети з номерами, які дозволяють збирати інформацію та відстежувати соціальні зв'язки птахів.

Зазначимо, що альбатроси живуть понад 50 років і на все своє довге життя обирають лише одного партнера. Попри те, що птахи мандрують, вони кожні два роки зустрічаються з одним партнером для парування. Процес вирощування тривалий, енерговитратний і може тривати близько 12 місяців, після цього пара бере рік перерви, щоб відновитися — рік партнери проводять далеко одне від одного.

Попри те, що розлучення досить рідкісне явище в альбатросів, вони все ж таки зустрічаються. І сьогодні біологам вдалося знайти взаємозв'язок між рисами характеру та ймовірністю "розлучення". Цікаво, що характер самок у цьому питанні не відіграє особливої ролі, чого не скажеш про самців. Вчені виявили, що сором'язливіші самці-альбатроси, які не вступають у конфронтації з більшою ймовірністю залишаться без партнерки. Біологи вважають, що самки здатні вирушити на пошуки нового партнера, якщо виявлять, що їх успіх у розмноженні з конкретним партнером дуже низький.

Дослідження тривало понад 10 років, за цей час вчені вивчили характери понад 2 тисячі птахів. Вчені також виявили, що самки альбатросів досить швидко можуть знайти заміну партнеру, тоді як у самців це може зайняти близько 4 років. На думку вчених, це також пов'язано з тим, що кількість самок мандрівних альбатросів значно менша за самців — вони, як правило, харчуються в районах, де з більшою ймовірністю можуть заплутатися у волосіні, а тому рівень смертності в них вищий.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося розкрити таємницю гігантських акул — виявляється велетенські акули шукають собі пару, відвідуючи так звані "швидкі побачення" в океані.