Таємниця розкрита. Гігантські акули вибирають собі пару на океанічних "швидких побаченнях"

Довгий час від учених вислизало, як одиночні велетенські акули знаходять собі пару та розмножуються. Схоже, їхній секрет розкрили.

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Гігантські або велетенські акули досить "замкнуті" істоти — вченим відомо, що вони харчуються планктоном і більшу частину часу проводять у морських глибинах. Проте десятиліттями від океанологів вислизало, як і де ці єдині представники роду гігантських акул знаходять собі пару та спаровуються, пише New Atlas.

Схоже, тепер їхня таємниця розкрита. Десятиліттями вчені зустрічали дивні "підводні кільця" акул — ці величезні риби збивалися в різні за величиною зграї та влаштовували дивні "шабаші", рухаючись по колу. Подібні кругові танці постійно зустрічалися біля узбережжя Канади й Штатів. Але вченим не вдавалося розгадати, що ж стоїть за такою дивною поведінкою гігантських акул.

Завдяки міжнародній групі вчених з Ірландії та Великобританії нам усе ж таки відкрилася таємниця, що це за дивні кола в океані, у які збиваються акули. За 5 років спостережень учені вивчили близько двох десятків подібних скупчень — це були різні групи акул від 6 до двох десятків особин.

У ході спостереження вчені встановили, що гігантські акули утворюють так звані тори — форми, що нагадують величезні океанічні пончики в океані, всередині яких по колу рухаються групи акул. Виявилося, що тори фактично є "швидкими побаченнями", які велетенські акули влаштовують на глибині.

[ + – ] Процес формування тору гігантськими акулами

Океанологи встановили, що групи акул у цей час не намагаються годуватися, проте можуть перебувати в торах від кількох годин до кількох днів. Тривалі спостереження дозволили встановити, що весь цей час гігантські акули придивляються одне до одного та намагаються вибрати партнера.

Так, наприклад, учені помітили, що шкіра самок у торах стає блідішою, ніби натякаючи самцям, що вона готова до спарювання. У цей час самці перевертаються під час руху по колу, щоб оголити свої репродуктивні органи перед потенційними партнерками.

Цікаво, що в ході цього "танцю" в океанічних глибинах велетенські акули ніби фліртують одне з одним — ученим вдалося зняти, як представники різних особин у торі стикаються плавцями та шкірою.

Учені сподіваються, що отримані ними дані надалі зможуть допомогти дослідникам зберегти популяцію гігантських акул у цьому районі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Атлантиці ехолокатор виявив 15-метрове чудовисько, схоже на мегалодона.