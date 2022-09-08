В Атлантиці ехолокатор виявив 15-метрове чудовисько, схоже на мегалодона: що це було

Гігантське щось вагою майже 40 тонн показалось в атлантичних водах.

Мегалодон — один із найбільших і найстрашніших хижаків, які тримали океан у страху протягом 13 мільйонів років. Учені вважають, що величезні хижаки вимерли приблизно 3 мільйонів років тому, але з'явився промінь надії — ехолокатор одного дослідного човна засік величезне 15-метрове чудовисько, у формі акули, пише Daily Mail.

Група вчених з Інституту атлантичних акул досліджувала води в Атлантиці, коли один зі співробітників помітив, що під човном пливе величезне щось схоже на мегалодона.

"У нас під човном Мег", — сказав один з учасників команди.

[ + – ] Обрис "хижака" на екрані ехолокатора вчених Фото: мегалодон эхолокатор

І справді, ехолокатор показував, що біля судна пливе щось, що нагадує величезного стародавнього хижака — приблизно 15 метрів завдовжки та вагою 40 тонн. Невідомий хижак неабияк зацікавив учених — на секунди вони навіть повірили у повернення гіганта океанів, мегалодонів. Через 15 хвилин стало зрозуміло, що це зовсім не давнє жахіття океанів, а лише величезний косяк скумбрії.

Зазначимо, що ранні скам'янілості мегалодонів, знайдені вченими, датуються 20 мільйонами років тому. Дослідники дійшли висновку, що ці хижаки були не лише найбільшими акулами, а й рибами, які коли-небудь мешкали на Землі. Їх розміри були разючими: 15-19 метрів завдовжки, з величезними щелепами понад 3 метри завширшки. Паща цих хижаків була вкрита трьома сотнями 17-сантиметрових зубів. Не дивно, що мегалодон тримав у страху весь океан протягом 13 мільйонів років.

Незважаючи на те, що вченим ніколи не вдасться виявити повний скелет мегалодона — скелети хижаків складаються із хрящів і не здатні зберегтися протягом тривалого часу. Однак численні дослідження показують, що ці давні хижаки харчувалися китами, великою рибою і дрібнішими акулами. Передбачається, що після ситного обіду — косатки мегалодон міг спокійно існувати без їжі кілька місяців.

Нагадаємо раніше Фокус писав, що вчені знайшли причину зникнення найбільших акул на Землі.