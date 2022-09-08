В Атлантике эхолокатор обнаружил 15-метровое чудище, похожее на мегалодона: что это было

Гигантское нечто весом около 40 тонн показалось в атлантических водах.

Мегалодон — один из самых крупных и страшных хищников, державших океан в страхе в течение 13 миллионов лет. Ученые считают, что огромные хищники вымерли около 3 миллионов лет назад, но вот появился луч надежды — эхолокатор одной исследовательской лодки засек огромное 15-метровое чудище, в форме акулы, пишет Daily Mail.

Группа ученых из Института атлантических акул исследовала воды в Атлантике, когда один из сотрудников заметил, что под лодкой плывет огромное нечто, похожее на мегалодона.

"У нас под лодкой Мэг", — сказал один из участников команды.

[ + – ] Очертание "хищника" на экране эхолокатора ученых Фото: Instagram/atlantic_shark

И правда, эхолокатор показывал, что возле судна плывет нечто напоминающее огромного древнего хищника — около 15 метров в длину и весом в 40 тонн. Неизвестный хищник не на шутку заинтересовал ученых — на секунды они даже поверили в возвращение гиганта океанов, мегалодонов. Через 15 минут стало понятно, что это вовсе не древний ужас океанов, а всего лишь огромный косяк скумбрии.

Отметим, что самые ранние окаменелости мегалодонов, найденные учеными, датируются 20 миллионами лет назад. Исследователи пришли к выводу, что эти хищники были не только самыми крупными акулами, но и рыбами, когда-либо живущими на Земле. Их размеры были поразительными: 15-19 метров в длину, с огромными челюстями более 3 метров в ширину. Пасть этих хищников был покрыта тремя сотнями 17-сантиметровых зубов. Не удивительно, что мегалодон держал в страхе весь океан в течение не менее 13 миллионов лет.

Несмотря на то, что ученым никогда не удастся обнаружить полный скелет мегалодона — скелеты хищников состоят из хрящей и не способны сохраниться в течение такого длительного времени. Однако многочисленные исследования показывают, что эти древние хищники питались китами, крупной рыбой и более мелкими акулами. Предполагается, что после сытного обеда в виде косатки мегалодон мог спокойно существовать без пищи несколько месяцев.

Напомним ранее Фокус писал, что ученые нашли причину исчезновения самых больших акул на Земли.