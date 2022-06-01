Не выдержали конкуренции. Ученые нашли причину исчезновения самых больших акул на Земле

Новое исследование предполагает, что причина исчезновения древних акул может быть связана с существующими морскими хищниками.

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Ученые под руководством Джереми МакКормака из Института эволюционной антропологии Макса Планка считают, что мегалодоны, самые большие из когда-либо живших на Земле акул, могли исчезнуть из-за конкуренции с белыми акулами, сообщает New Atlas.

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Мегалодоны населяли все океаны Земли в период между 23 и 3,6 млн лет назад. Они могли вырасти до 20 метров в длину и весить до 100 тонн. В то же время белая акула может вырасти в длину до 6 метров и весить примерно 2,2 тонны. Тем не менее, новое исследование предполагает, что морские хищники могли конкурировать между собой в борьбе за пищу и это способствовало исчезновению мегалодонов.

Ученые провели анализ изотопов цинка в зубах ископаемых мегалодонов и ископаемых белых акул. Такой анализ может показать, чем питалось животное и на каком месте оно находилось в пищевой цепи.

[ + – ] Белая акула Фото: wikipedia

В основном для этого ученые изучают изотопы разных элементов, которые находятся в костях. Но акулы – это хрящевые рыбы и у них мало костного материала. Поэтому мегалодонов изучать достаточно сложно, ведь остались только окаменелости их зубов и некоторых позвонков.

[ + – ] Зуб мегалодона (слева) и зуб современной белой акулы (справа) Фото: New Atlas

Для нового исследования ученые изучили зубы акул из раннего миоцена (от 20,4 до 16,0 млн лет назад) и раннего плиоцена (от 5,3 до 3,6 млн лет назад). Они выяснили, что и мегалодоны, и белые акулы находились на вершине пищевой цепи и питались одной и той же пищей. Это значит, что белые акулы могли конкурировать за пищу с мегалодонами, что могло способствовать исчезновению последних в раннем плиоцене.

Но как именно это происходило и насколько сильной была эта конкуренция между акулами пока не ясно. Ведь два разных вида могли охотиться за пищей на одном и том же участке океана в разное время года.

[ + – ] Мегалодон охотится на древних китов в представлении художника Фото: wikipedia

Тем не менее, новое исследование показывает, что применяемый метод для изучения рациона вымерших животных является многообещающим инструментом, который можно применить для изучения других вымерших видов. Это же касается и предков человека.

Как уже писал Фокус, ученые попытались выяснить, как на самом деле выглядел мегалодон и похож ли он был на современных акул, как его часто изображают.

Также напоминаем, что ученые полностью опровергли давний миф об акулах и рассказали спят ли эти морские хищники или нет.

Фокус уже писал о том, что в Португалии рыбаки поймали редкую акулу с 300 зубами, которая является доисторическим существом.