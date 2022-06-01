Не выдержали конкуренции. Ученые нашли причину исчезновения самых больших акул на Земле
Новое исследование предполагает, что причина исчезновения древних акул может быть связана с существующими морскими хищниками.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Ученые под руководством Джереми МакКормака из Института эволюционной антропологии Макса Планка считают, что мегалодоны, самые большие из когда-либо живших на Земле акул, могли исчезнуть из-за конкуренции с белыми акулами, сообщает New Atlas.
Мегалодоны населяли все океаны Земли в период между 23 и 3,6 млн лет назад. Они могли вырасти до 20 метров в длину и весить до 100 тонн. В то же время белая акула может вырасти в длину до 6 метров и весить примерно 2,2 тонны. Тем не менее, новое исследование предполагает, что морские хищники могли конкурировать между собой в борьбе за пищу и это способствовало исчезновению мегалодонов.
Ученые провели анализ изотопов цинка в зубах ископаемых мегалодонов и ископаемых белых акул. Такой анализ может показать, чем питалось животное и на каком месте оно находилось в пищевой цепи.
В основном для этого ученые изучают изотопы разных элементов, которые находятся в костях. Но акулы – это хрящевые рыбы и у них мало костного материала. Поэтому мегалодонов изучать достаточно сложно, ведь остались только окаменелости их зубов и некоторых позвонков.
Для нового исследования ученые изучили зубы акул из раннего миоцена (от 20,4 до 16,0 млн лет назад) и раннего плиоцена (от 5,3 до 3,6 млн лет назад). Они выяснили, что и мегалодоны, и белые акулы находились на вершине пищевой цепи и питались одной и той же пищей. Это значит, что белые акулы могли конкурировать за пищу с мегалодонами, что могло способствовать исчезновению последних в раннем плиоцене.
Но как именно это происходило и насколько сильной была эта конкуренция между акулами пока не ясно. Ведь два разных вида могли охотиться за пищей на одном и том же участке океана в разное время года.
Тем не менее, новое исследование показывает, что применяемый метод для изучения рациона вымерших животных является многообещающим инструментом, который можно применить для изучения других вымерших видов. Это же касается и предков человека.
Как уже писал Фокус, ученые попытались выяснить, как на самом деле выглядел мегалодон и похож ли он был на современных акул, как его часто изображают.
Также напоминаем, что ученые полностью опровергли давний миф об акулах и рассказали спят ли эти морские хищники или нет.
Фокус уже писал о том, что в Португалии рыбаки поймали редкую акулу с 300 зубами, которая является доисторическим существом.