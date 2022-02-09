Непохож на белую акулу. Ученые выясняют, как на самом деле выглядел мегалодон
Эксперты отмечают, что узнать, как именно выглядел хищник, основываясь лишь на его окаменелых зубах и позвонках, почти невозможно.
На большинстве изображений вымершей акулы — мегалодона, она очень похожа на увеличенную версию своего современного родственника, большой белой акулы, пишет New Atlas.
Однако, согласно новому исследованию ученых, на самом деле он мог выглядеть совсем иначе. Так как хрящевые скелеты доисторических акул обычно плохо окаменевают, единственное вещественное доказательство существования мегалодона — это его окаменелые зубы и некоторые позвонки.
Поскольку эти части так похожи на части большой белой акулы и ее родственников, которые относятся к отряду ламнообразных, исследователи пришли к выводу, что мегалодон тоже принадлежит к этому отряду. Также ученые считают, что мегалодон, как и белая акула был частично теплокровным хищником.
Когда нужно было предположить, как выглядел мегалодон, ученые предварительно проанализировали физическую форму 5 видов современных теплокровных ламнообразных. Это позволило исследователям установить среднюю форму плавников и тела мегалодона в качестве оценки его внешнего вида.
В новом исследовании, проведенном под руководством биолога Филиппа Стернеса из Калифорнийского университета, ученые задались целью выяснить, есть ли у 5 ранее проанализированных видов какие-либо внешние признаки, отличающие их от остальных 10 видов ламнообразных.
Так ученые выяснили, что некоторые из них являются холоднокровными и выглядят совсем иначе, чем большая белая акула. Ярким примером этому является пелагическая большеротая акула и акула-домовой. Сравнивая формы головы, плавников и тела всех 15 видов, исследователи в конечном счете, не обнаружили никаких закономерностей, отличающих 5 ламнообразных акул от других.
"Теплокровность не делает вас акулой другой формы", — подчеркнул Стернс.
По мнению исследователей, не стоит выстраивать внешний вид мегалодона на основе форм современных семейств. Нужно искать главную подсказку — сохранившуюся окаменелость мегалодона.
Напомним, что в январе прошлого года с помощью останков зубов мегалодона, ученые смогли узнать новые факты о его рождении и беременности. Также они определили его возраст.