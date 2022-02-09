Непохож на белую акулу. Ученые выясняют, как на самом деле выглядел мегалодон

Эксперты отмечают, что узнать, как именно выглядел хищник, основываясь лишь на его окаменелых зубах и позвонках, почти невозможно.

На большинстве изображений вымершей акулы — мегалодона, она очень похожа на увеличенную версию своего современного родственника, большой белой акулы, пишет New Atlas.

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Однако, согласно новому исследованию ученых, на самом деле он мог выглядеть совсем иначе. Так как хрящевые скелеты доисторических акул обычно плохо окаменевают, единственное вещественное доказательство существования мегалодона — это его окаменелые зубы и некоторые позвонки.

[ + – ] Единственное вещественное доказательство существования мегалодона — это его окаменелые зубы и некоторые позвонки

Поскольку эти части так похожи на части большой белой акулы и ее родственников, которые относятся к отряду ламнообразных, исследователи пришли к выводу, что мегалодон тоже принадлежит к этому отряду. Также ученые считают, что мегалодон, как и белая акула был частично теплокровным хищником.

Когда нужно было предположить, как выглядел мегалодон, ученые предварительно проанализировали физическую форму 5 видов современных теплокровных ламнообразных. Это позволило исследователям установить среднюю форму плавников и тела мегалодона в качестве оценки его внешнего вида.

[ + – ] Зуб мегалодона в сравнении с зубом белой акулы

В новом исследовании, проведенном под руководством биолога Филиппа Стернеса из Калифорнийского университета, ученые задались целью выяснить, есть ли у 5 ранее проанализированных видов какие-либо внешние признаки, отличающие их от остальных 10 видов ламнообразных.

Так ученые выяснили, что некоторые из них являются холоднокровными и выглядят совсем иначе, чем большая белая акула. Ярким примером этому является пелагическая большеротая акула и акула-домовой. Сравнивая формы головы, плавников и тела всех 15 видов, исследователи в конечном счете, не обнаружили никаких закономерностей, отличающих 5 ламнообразных акул от других.

[ + – ] Изображение акулы-домовой

"Теплокровность не делает вас акулой другой формы", — подчеркнул Стернс.

По мнению исследователей, не стоит выстраивать внешний вид мегалодона на основе форм современных семейств. Нужно искать главную подсказку — сохранившуюся окаменелость мегалодона.

Напомним, что в январе прошлого года с помощью останков зубов мегалодона, ученые смогли узнать новые факты о его рождении и беременности. Также они определили его возраст.