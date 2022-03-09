Спят или нет? Биологи полностью опровергли давний миф об акулах

Ученым удалось доказать, что акулы все-таки спят, несмотря на то, что некоторым из них нужно двигаться, чтобы дышать.

Многие обычные люди, а также ученые считали, что акулы вообще никогда не спят. Эту идею подтверждали исследования, которые показывали, что акулы должны постоянно двигаться, чтобы дышать и соответственно жить. Но австралийские ученые опровергли эти предположения и подтвердили, что акулы все же спят, как и люди, сообщает ScienceAlert.

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"В рамках нашего исследования мы нашли доказательство того, что акулы спят, хотя многие считали, что это не так", — говорит Майкл Келли из Университета Западной Австралии.

Сон играет важную роль в физиологии позвоночных животных, и даже у осьминогов, но до сих пор было не известно точно, спят ли акулы. Для того, чтобы это выяснить ученые исследовали кошачьеголовую или шашечную акулу, которая активна в ночное время суток.

[ + – ] Кошачьеголовая или шашечная акула Фото: wikipedia

Новое исследование показало, что акуле требуется более сильная электрическая стимуляция, чтобы отреагировать, когда животное, казалось, отдыхает. Наблюдение в течение суток показало, что уровень кислорода у акул постоянно снижается во время этих периодов покоя. Те, кто пребывал в таком состоянии более 5 минут действительно спали, говорят ученые.

По словам Келли, спящие акулы не только не реагируют на обычную стимуляцию, но у них также в этот период снижается скорость метаболизма. Что самое интересное, во время сна примерно 38% акул держали глаза открытыми. Подтверждением, что акула спит становится ее поза – спящие шашечные акулы держали свое тело в горизонтальном положении.

Если исходить из гипотезы, что акулам для дыхания нужно движение, как эти акулы могут дышать, не двигаясь? Ученые считают, что кислород постоянно поступает акулам, даже когда они неподвижны, благодаря лицевым мышцам. Они работают как насос, который закачивает воду, насыщенную кислородом, постоянно.

Но у других видов акул, например, у белых акул, таких мышц нет и им нужно плавать, чтобы кислород постоянно поступал внутрь. Если же все акулы спят, то как те, которым нужно постоянно двигаться, переходят в это состояние?

[ + – ] Белая акула Фото: wikipedia

Ученые считают, что акулы могут контролировать свои движения во время перемещения под водой. Например, доказано, что у катрана или обыкновенной колючей акулы, механизмы, контролирующие движения находятся в спинном мозге, а не в головном. Поэтому акулы могут продолжать плавать даже во сне, говорят ученые.

[ + – ] Катран Фото: wikipedia

Но многое еще придется изучить, что касается сна у акул. И эти исследования могут дать ключ к пониманию того, как эволюционировала способность спать в том числе и у человека, говорят ученые.

"Чтобы получить полную картину сна у акул, нужно еще изучить изменения в активности их мозга и другие физиологические показатели", — говорит Келли.

Фокус уже писал о самых странных животных в мире. Среди них есть и "призрачная акула". Эти животные живут на глубине от 100 метров до 2 км, встречаются очень редко и о них мало что известно ученым. Но недавно исследователям удалось обнаружить редчайшую новорожденную акулу-призрака.

Напоминаем, что у австралийского побережья недалеко от Сиднея 4-метровая белая акула буквально разорвала на части тело дайвера.

Также ученым удалось выяснить, как выглядела на самом деле вымершая древняя акула – мегалодон. Считается, что она была очень похожа на современную белую акулу, но оказалось, что это не так.