"Просто грызла его тело": на австралийском пляже белая акула атаковала пловца (видео)

Свидетели трагедии утверждают, что пловец кричал о помощи, а через несколько секунд они увидели, как четырехметровая белая акула буквально разорвала на части тело ныряльщика.

На пляже Литтл-Бэй возле Сиднея (Автралия) 16 февраля произошла трагедия — большая 4-х метровая акула буквально растерзала в воде пловца на глазах у рыбаков и отдыхающих, сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Трагедия произошла около 17 часов дня. В это время в районе пляжа находится много рыбаков, которые ловят крупную рыбу. В этот раз они стали свидетелями ужасающей картины, когда четырехметровая белая акула атаковала пловца. По рассказам свидетелей, хищник за несколько секунд буквально разорвал на части тело ныряльщика. Как сообщает 9 News Australia, жертвой акулы-убийцы оказался Саймон Неллист, 35-летний инструктор по дайвингу, который регулярно плавал на пляже.

Свидетели рассказали, что было слышно, как пловец кричал о помощи и пытался отбиться от акулы, в то время, как напуганные зрители беспомощно наблюдали за происходящим.

"Я услышал крик, и акула просто грызла его тело, а тело было разорвано пополам прямо у скал. Она вернулась и проглотила части его тела, вот и все", — рассказал один из очевидцев.

Другие свидетели сообщили, что акула утащила пловца под воду, а в воде на месте нападения была видна кровь.

Прибывшая на место трагедии полиция и спасатели не смогли помочь мужчине. По словам инспектора скорой помощи Нового Южного Уэльса Лаки Прачана, мужчина получил катастрофические травмы в результате нападения, и парамедики ничего не могли сделать. В течении часа спасатели смогли извлечь из воды останки человеческого тела и гидрокостюма, принадлежавшего Саймону Неллисту.

В связи с трагедией полиция предприняла меры по безопасности — 4 пляжа в восточных и южных пригородах Сиднея останутся закрытыми от Бонди до Кронуллы в течение как минимум 24 часов.

Это первое нападение белой акулы на человека возле берегов Сиднея за последние 60 лет. За это время власти вложили миллионы долларов, чтобы обеспечить безопасность на пляжах и уменьшить шанс нападения акул на людей. В воде были установлена 51 сеть, а также организованы полеты беспилотников и работа станции по отслеживанию акул.

Ранее сообщалось, что молодые белые акулы, которые чаще других видов нападают на людей, не способны отличить человека от тюленя. По данным исследований австралийских ученых, молодые акулы не видят разницы между движениями и силуэтом добычи и тем, как двигается и выглядит в воде человек.

Жителю Австралии полицейские предъявили обвинения в краже мониторингового датчика, который был прикреплен к акуле. С помощью датчика мужчина включал сигнал тревоги в городе Олбани, который оповещает о приближении акулы.