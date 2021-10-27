Не отличают человека от тюленя: голодные белые акулы не слишком разборчивы в еде, — исследование

Ученые пришли к выводу, что для акулы пловец и серфингист на доске — все равно, что тюлень.

Во вторник новое исследование поведения акул показало, что молодые белые акулы, которые чаще других видов нападают на людей, не способны отличить человека от тюленя, результаты исследования опубликованы в Royal Society Journals.

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Австралийские ученые решили проверить гипотезу о том, что акулы нападают на людей, принимая человека за животное. Они сравнили видеозаписи того то, как молодые акулы видят свою обычную добычу, пловцов и серферов на досках. Для этого была разработана виртуальная система визуализации на основе данных, известных о зрении акул. С помощью визуального фильтра изучались изображения людей и добычи в воде.

Об этом рассказала Лаура Райан, нейробиолог из Университета Маккуори в Сиднее, которая руководит исследованием.

Как выяснилось, молодые белые акулы не видят разницы между движениями и силуэтом добычи и тем как двигается и выглядит в воде человек, что и подтвердило догадку: акулы видят одинаково и люди, и, например, морских котиков.

У акул не настолько высокое восприятие пространства, как у людей, к том уже они не различают цвета. По предположению ученых, взрослея, они становятся уже более опытными охотниками и полагаются на дополнительные сенсорные сигналы.

"Судя по всему, взрослые акулы более опытные и допускают меньше ошибок, — предполагает Лаура Райан. Кроме того, когда акула растет, увеличиваются и ее глаза, зрение становится острее, и они уже способны различить детали".

В рамках этого исследования изучались только случаи немотивированных нападений, например на пловцов и серфингистов. Если же акул провоцировать, они могут проявлять ответную агрессию на действия человека, например когда ныряльщики их трогают или охотятся с копьем.

Белые, тигровые и акулы-быки чаще всего нападают и убивают людей. Ученые работают над некоторыми неинвазивными способами, которые бы позволили уменьшить риск нападения. Например, с помощью светодиодных подвесок, которые крепятся к доскам для серфинга и изменяют силуэт доски.

Ранее Фокус сообщал, что житель Австралии снял акустический "жучок" с белой акулы и в течение нескольких месяцев поднимал тревогу на пляже. Акустические датчики крепят к акулам, чтобы отслеживать их перемещения. Сейчас у побережья Зеленого континента плавает уже более сотни таких "чипированных" акул, в том числе несколько белых, длиной больше 4 м.