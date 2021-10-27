Не відрізняють людину від тюленя: голодні білі акули не надто примхливі в їжі, — дослідження

Учені дійшли висновку, що для акули плавець і серфінгіст на дошці все одно, що тюлень.

У вівторок нове дослідження поведінки акул показало, що молоді білі акули, які частіше за інших видів нападають на людей, не здатні відрізнити людину від тюленя, результати дослідження опубліковані в Royal Society Journals.

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Австралійські вчені вирішили перевірити гіпотезу про те, що акули нападають на людей, приймаючи людину за тварину. Вони порівняли відеозаписи того, як молоді акули бачать свою звичайну здобич, плавців і серферів на дошках. Для цього було розроблено віртуальну систему візуалізації на основі даних, відомих про зір акул. За допомогою візуального фільтра вивчалися зображення людей та здобичі у воді.

Про це розповіла Лаура Райан, нейробіологиня із Університету Маккуорі у Сіднеї, яка керує дослідженням.

Як з'ясувалося, молоді білі акули не бачать різниці між рухами та силуетом здобичі й тим, як рухається і виглядає у воді людина, що й підтвердило здогадки: акули бачать однаково і людей, і, наприклад, морських котиків.

В акул не настільки високе сприйняття простору, як у людей, до того вони вже не розрізняють кольори. За припущенням вчених, дорослішаючи, вони стають вже досвідченішими мисливцями і покладаються на додаткові сенсорні сигнали.

"Судячи з усього, дорослі акули більш досвідчені та припускаються менше помилок, — припускає Лаура Райан. Крім того, коли акула росте, збільшуються і її очі, зір стає гострішим, і вони вже здатні розрізнити деталі".

У межах цього дослідження вивчалися лише випадки невмотивованих нападів, наприклад на плавців та серфінгістів. Якщо ж акул провокувати, вони можуть проявляти агресію у відповідь на дії людини, наприклад коли пірнальники їх чіпають або полюють зі списом.

Білі, тигрові та акули-бики найчастіше нападають та вбивають людей. Учені працюють над деякими неінвазивними способами, які б дозволили зменшити ризик нападу. Наприклад, за допомогою світлодіодних підвісок, які кріпляться до дошок для серфінгу та змінюють силует дошки.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканець Австралії зняв акустичний "жучок" із білої акули і протягом кількох місяців піднімав тривогу на пляжі. Акустичні датчики кріплять до акул, щоб відстежувати їхнє переміщення. Зараз біля узбережжя Зеленого континенту плаває вже понад сотня таких "чіпованих" акул, зокрема кілька білих, завдовжки понад 4 м.