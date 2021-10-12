Житель Австралії зняв акустичний "жучок" із білої акули і піднімав тривогу на пляжі

Акулу він зловив випадково і випустив живою, а ось пристрій для її відстеження залишив собі. "Жучок" знайшла поліція під час обшуку його власності.

Австралійська поліція пред'явила 48-річному чоловікові звинувачення в крадіжці моніторингового датчика, який був прикріплений до акули, повідомляє The Guardian.

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Акустичні датчики кріплять до акул співробітники Департаменту базових галузей промисловості та регіонального розвитку в межах програми моніторингу. Один із таких пристроїв був знайдений під час обшуку власності у Великому Південному окрузі штату Західна Австралія.

Місцева поліція вважає, що підозрюваний майже місяць — з 13 серпня по 4 вересня — за допомогою датчика вмикав сигнал тривоги в місті Олбані. Йому пред'явлене звинувачення за одним пунктом крадіжки, повідомляється в заяві поліції.

"Поліція Західної Австралії звинуватила 48-річного підозрюваного у передбачуваній крадіжці акустичного приладу, який використовувався для відстеження переміщень великих білих акул", — наголошується в заяві. Дата суду призначена на 4 листопада цього року.

По всій території Західної Австралії встановлено 34 акустичні приймачі, які приймають сигнали від датчиків з акул. Якщо акули пропливають поруч, жителі в реальному часі отримують сповіщення в додатках SharkSmart і Surf Life Saving.

За час існування цієї програми датчики були прикріплені до більш ніж сотні акул, зокрема і до великих білих, довжиною понад 4 м.

Кожна акула з датчиком передає свої унікальні низькочастотні "кліки", які фіксує приймач.

Видання Albany Advertiser писало про те, що в серпні та вересні передавачі зафіксували переміщення великої білої акули поруч із пляжем в Олбані.

Раніше Фокус повідомляв, що в Червоному морі акула відкусила частину ноги парашутиста. Акула вистрибнула з моря, коли турист перебував поруч із водою. Як підсумок, у потерпілого рвані рани і переломи поблизу стопи.