У Червоному морі акула накинулася на парашутиста, відірвавши йому частину ноги (відео)

Акула вистрибнула з води, коли турист перебував зовсім поруч з водою. У результаті нападу в потерпілого рвані рани і переломи в місці стопи.

У Червоному морі поблизу Акаби (Йорданія) відбувся напад акули на парашутиста. Про це повідомляє Daily Mail.

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Подія, як стверджується, відбулася 25 червня. Тандемний парашутист 37 років перебував за кілька метрів від води, коли на нього раптово накинулася акула з води. У результаті нападу чоловік втратив задню частину стопи, розірвані сухожилля і мʼязи, а також кілька переломів кісток.

Постраждалого доставили у військовий госпіталь, де йому провели операцію на правій нозі. Стан його оцінюється як стабільний.

Наєф Аль Бахіт з Управління особливої економічної зони Акаби заявив, що вони почали розслідування інциденту. Комітет випустить докладну заяву про те, як усе сталося.

[ + – ] Місце події Фото: Daily Mail

"Напад акули привернув багато уваги засобів масової інформації. По правді кажучи, це налякало багатьох людей, але це може статися будь-де", — стверджує Махаммад Катауне з Міжнародного дайвінг-центру в Акабі.

Він додав, що в багатьох місцях водяться небезпечні тварини, але їх недостатньо, щоб відлякати людей. У Червоному морі є багато різних видів акул, але в районі, де стався напад, їх зустрічають дуже рідко.

Нагадаємо, дайвер біля узбережжя Флориди зіткнувся з аномально великою акулою-биком, зафіксувавши її на фото.

Зазначимо, що археологи в Японії виявили найдавнішу жертву нападу акули, якій 3000 років.