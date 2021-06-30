У Червоному морі акула накинулася на парашутиста, відірвавши йому частину ноги (відео)
Акула вистрибнула з води, коли турист перебував зовсім поруч з водою. У результаті нападу в потерпілого рвані рани і переломи в місці стопи.
У Червоному морі поблизу Акаби (Йорданія) відбувся напад акули на парашутиста. Про це повідомляє Daily Mail.
Подія, як стверджується, відбулася 25 червня. Тандемний парашутист 37 років перебував за кілька метрів від води, коли на нього раптово накинулася акула з води. У результаті нападу чоловік втратив задню частину стопи, розірвані сухожилля і мʼязи, а також кілька переломів кісток.
Постраждалого доставили у військовий госпіталь, де йому провели операцію на правій нозі. Стан його оцінюється як стабільний.
Наєф Аль Бахіт з Управління особливої економічної зони Акаби заявив, що вони почали розслідування інциденту. Комітет випустить докладну заяву про те, як усе сталося.
"Напад акули привернув багато уваги засобів масової інформації. По правді кажучи, це налякало багатьох людей, але це може статися будь-де", — стверджує Махаммад Катауне з Міжнародного дайвінг-центру в Акабі.
Він додав, що в багатьох місцях водяться небезпечні тварини, але їх недостатньо, щоб відлякати людей. У Червоному морі є багато різних видів акул, але в районі, де стався напад, їх зустрічають дуже рідко.
Нагадаємо, дайвер біля узбережжя Флориди зіткнувся з аномально великою акулою-биком, зафіксувавши її на фото.
Зазначимо, що археологи в Японії виявили найдавнішу жертву нападу акули, якій 3000 років.