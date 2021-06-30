В Красном море акула накинулась на парашютиста оторвав ему часть ноги (видео)

Акула выпрыгнула из воды, когда турист находился совсем рядом с водой. В результате нападения у пострадавшего рваные раны и переломы в области стопы.

В Красном море близь Акабе (Иордания) произошло нападение акулы на парашютиста. Об этом сообщает Daily Mail.

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Событие, как утверждается, произошло 25 июня. Тандемный парашютист 37-лет находился в пару метрах от воды, когда на него внезапно набросилась акула из воды. В результате нападения мужчина потерял заднюю часть стопы, разорванные сухожилия и мышцы, а также несколько переломов костей.

Пострадавшего доставили в военный госпиталь, где ему провели операцию на правой ноге. Состояние его оценивается как стабильное.

Наеф Аль Бахит из Управления особой экономической зоны Акабы заявил, что они начали расследование инцидента. Комитет выпустит подробное заявление о том, как все произошло.

[ + – ] Место происшествия Фото: Daily Mail

"Нападение акулы привлекло много внимания средств массовой информации. По правде говоря, это напугало многих людей, но это может произойти где угодно", — утверждает Махаммад Катауне из Международного дайвинг-центра в Акабе.

Он добавил, что во многих местах водятся опасные животные, но их недостаточно, чтобы отпугнуть людей. В Красном море есть много разных видов акул, но в районе, где произошло нападение их встречают очень редко.

Напомним, дайвер у побережья Флориды столкнулся с аномально большой акулой-быком, запечатлев ее на фото.

Отметим, что археологи в Японии обнаружили древнейшую жертву нападения акулы, которой 3000 лет.