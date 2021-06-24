3000 років тому отримав 790 ран: В Японії виявили найдавнішу жертву нападу акули

Вчені тільки недавно досліджували стародавні останки, що багато років зберігалися в запасниках університету в Кіото.

В Японії дослідники нарешті добралися до 3000-літніх останків, які зберігалися в університеті Кіото під назвою "№24" і зробили несподіване відкриття. Виявилося, що перед ними була найдавніша відома жертва нападу акули. Про це пише Science Direct.

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Скелет чоловіка з народності Дземон знайшли на кладовищі біля стародавнього поселення цукумі, розташованого біля внутрішнього моря Сето. Він загинув між 1370 і 1010 рр. до нашої ери. За словами дослідників, у нього не було руки, а його відокремлену від тіла ногу поклали йому на груди, коли ховали.

[ + – ] Скелет стародавнього японця зі слідами травм

Скелет докладно описали і відправили в запасник. На нього натрапили Дж. Алісса Уайт і професор Рік Шалтінг, коли шукали стародавні рештки мисливців-збирачів зі слідами сильних травм.

Використовуючи методи судової медицини, вони визначили, що він помер від нападу тигрової, або білої акули. Мабуть, це сталося, коли він ловив рибу, або молюсків.

"Спочатку ми були збиті з пантелику, не могли зрозуміти, хто міг нанести цьому чоловікові 790 глибоких зазубрених ран. Шляхом виключення ми вирішили, що ці рани він не міг отримати під час збройних конфліктів, і що це не сліди укусів диких тварин", — заявили вчені Уайт і Шалтінг.

Оскільки в археології вкрай мало згадок про напад акул, то вчені звернулися судмедекспертів і працювали з експертом Джорджем Берджессом.

Він реконструював напад, і команда дійшла висновку, що житель народу Дземон помер 3000 років тому, до того ж він відчайдушно чинив опір, коли на нього напала акула, його ліва рука, судячи з усього, була відірвана, коли він відбивався від хижака.

Ця знахідка не тільки дає новий погляд на давню Японію, але також є рідкісним прикладом того, як археологи можуть реконструювати драматичний епізод в історії Японії.

Нагадаємо, раніше в Британії був знайдений скелет раба в кайданах, кинутий в канаву. Чоловік помер від важкої роботи.