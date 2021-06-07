Кинули в канаву: в Британії знайшли скелет римського раба в кайданах

Раніше подібних поховань в Британії не знаходили.

Робітники, які займалися будівництвом у селі Грейт-Кастертон, у Великобританії, зробили несподівану знахідку. Знайшли скелет раба, якого поховали, навіть не знявши з нього кайдани. Про це пише Cambridge.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Тіло чоловіка кинули в канаву, навіть не потрудившись вирити для нього могилу, відвезти його на кладовище й зняти з нього кайдани. Це перша подібна знахідка в Британії, яка більше п'яти сотень років була під владою Римської Імперії.

Поліція графства Лестершир провела радіовуглецевий аналіз, тому що насамперед робочі викликали їх, подумавши, що знайшли жертву нещодавнього злочину.

[ + – ] Поховання раба зі скутими ногами

Археологи вже почали дослідження і вважають, що раб або засуджений злочинець помер приблизно між 226 і 427 роками нашої ери.

Він був знайдений з витягнутою рукою і скутими щиколотками. Вчені вважають, що він важко працював в останні роки життя, отримав травму ноги, і цілком ймовірно, що помер від непосильної праці.

"Для живих кайдани були одночасно формою увʼязнення і методом покарання, джерелом дискомфорту, болю. Вони залишали шрами навіть після того, як їх знімали. Однак виявлення кайданів у похованні передбачає, що вони, можливо, використовувалися для демонстрації влади і над мертвими", — припустив археолог Майкл Маршалл.

[ + – ] Кайдани давньоримського раба

Варто зазначити, що всього в 60 метрах від того місця, де був знайдений скелет раба, є римське кладовище. Тож археологи вважають, що його навмисно кинули в канаву, намагаючись принизити і після смерті.

Рабство було звичайною справою в Римській імперії. Однак останки в кайданах знаходять вкрай рідко. Були знайдені останки рабів у нашийниках і з металевими браслетами, які вказували їх приналежність господареві. Деякі з них були знеголовлені. Ймовірно, їх стратили за злодійство або за спробу втечі.

Нагадаємо, Британія була захоплена в 55-му до н. е., коли Юлій Цезар перетнув протоку з 10 тисячами солдатів. Вони висадилися в затоці Пегуелл на острові Танет і були зустрінуті військами британців. Цезар був змушений відступити. Через рік Цезар знову висадився в Британії, захопивши вже 27 тисяч солдатів, просунувся вглиб території і поневолили племена. Однак пізніше в тому ж році Цезар був змушений повернутися в Галію.

[ + – ] Цезар у Британії/Кадр із серіалу "Рим"

У 43 році н. е. вже за часів імператора Клавдія в Британії висадилося римське військо, чисельністю 40 тисяч солдатів на чолі з Авлом Плавтом, який і став першим губернатором Британії.

У 47 році н. е. було засноване місто Лондон і Британію оголосили частиною Римської імперії. В країні почали будувати дороги і розвивати торговельні шляхи. Через тридцять років римляни перемогли останні учасники опору племена, зробивши всю Британію римською. Багато британців почали переймати римські звичаї і закони.

А знаменитий вал Адріана, який слугував прообразом Стіни в "Грі престолів", був побудований тільки в 122 році н. е. імператором Адріаном між Англією та Шотландією, щоб не пускати шотландські племена.

У 410 році н. е. всі римляни після багаторічних конфліктів із місцевими племенами були відкликані в Рим імператором Хоноріусом і британцям передали, що відтепер вони самі по собі.