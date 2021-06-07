Кинули в канаву: в Британії знайшли скелет римського раба в кайданах
Раніше подібних поховань в Британії не знаходили.
Робітники, які займалися будівництвом у селі Грейт-Кастертон, у Великобританії, зробили несподівану знахідку. Знайшли скелет раба, якого поховали, навіть не знявши з нього кайдани. Про це пише Cambridge.
Тіло чоловіка кинули в канаву, навіть не потрудившись вирити для нього могилу, відвезти його на кладовище й зняти з нього кайдани. Це перша подібна знахідка в Британії, яка більше п'яти сотень років була під владою Римської Імперії.
Поліція графства Лестершир провела радіовуглецевий аналіз, тому що насамперед робочі викликали їх, подумавши, що знайшли жертву нещодавнього злочину.
Археологи вже почали дослідження і вважають, що раб або засуджений злочинець помер приблизно між 226 і 427 роками нашої ери.
Він був знайдений з витягнутою рукою і скутими щиколотками. Вчені вважають, що він важко працював в останні роки життя, отримав травму ноги, і цілком ймовірно, що помер від непосильної праці.
"Для живих кайдани були одночасно формою увʼязнення і методом покарання, джерелом дискомфорту, болю. Вони залишали шрами навіть після того, як їх знімали. Однак виявлення кайданів у похованні передбачає, що вони, можливо, використовувалися для демонстрації влади і над мертвими", — припустив археолог Майкл Маршалл.
Варто зазначити, що всього в 60 метрах від того місця, де був знайдений скелет раба, є римське кладовище. Тож археологи вважають, що його навмисно кинули в канаву, намагаючись принизити і після смерті.
Рабство було звичайною справою в Римській імперії. Однак останки в кайданах знаходять вкрай рідко. Були знайдені останки рабів у нашийниках і з металевими браслетами, які вказували їх приналежність господареві. Деякі з них були знеголовлені. Ймовірно, їх стратили за злодійство або за спробу втечі.
Нагадаємо, Британія була захоплена в 55-му до н. е., коли Юлій Цезар перетнув протоку з 10 тисячами солдатів. Вони висадилися в затоці Пегуелл на острові Танет і були зустрінуті військами британців. Цезар був змушений відступити. Через рік Цезар знову висадився в Британії, захопивши вже 27 тисяч солдатів, просунувся вглиб території і поневолили племена. Однак пізніше в тому ж році Цезар був змушений повернутися в Галію.
У 43 році н. е. вже за часів імператора Клавдія в Британії висадилося римське військо, чисельністю 40 тисяч солдатів на чолі з Авлом Плавтом, який і став першим губернатором Британії.
У 47 році н. е. було засноване місто Лондон і Британію оголосили частиною Римської імперії. В країні почали будувати дороги і розвивати торговельні шляхи. Через тридцять років римляни перемогли останні учасники опору племена, зробивши всю Британію римською. Багато британців почали переймати римські звичаї і закони.
А знаменитий вал Адріана, який слугував прообразом Стіни в "Грі престолів", був побудований тільки в 122 році н. е. імператором Адріаном між Англією та Шотландією, щоб не пускати шотландські племена.
У 410 році н. е. всі римляни після багаторічних конфліктів із місцевими племенами були відкликані в Рим імператором Хоноріусом і британцям передали, що відтепер вони самі по собі.