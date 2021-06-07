Бросили в канаву: в Британии нашли скелет римского раба в кандалах

Ранее подобных захоронений в Британии не находили

Рабочие, которые занимались стройкой в деревне Грейт-Кастертон, в Великобритании, сделали неожиданную находку. Нашли скелет раба, которого похоронили, даже не сняв с него кандалы. Об этом пишет Cambridge.

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Тело мужчины бросили в канаву, даже не потрудившись вырыть для него могилу, отвезти его на кладбище и снять с него кандалы. Это первая подобная находка в Британии, которая более пяти сотен лет была под властью Римской Империи.

Полиция графства Лестершир провела радиоуглеродный анализ, потому что в первую очередь рабочие вызвали их, подумав, что нашли жертву недавнего преступления.

[ + – ] Захоронение раба со скованными ногами

Археологи уже начали исследования и полагают, что раб, или осужденный преступник скончался примерно между 226 и 427 годами нашей эры.

Он был обнаружен с вытянутой рукой и скованными лодыжками. Ученые считают, что он тяжело работал в последние годы жизни, получил травму ноги, и вполне вероятно, что умер от непосильного труда.

"Для живых кандалы были одновременно формой заключения и методом наказания, источником дискомфорта, боли. Они оставляли шрамы даже после того, как их снимали. Однако обнаружение кандалов в захоронении предполагает, что они, возможно, использовались для демонстрации власти и над мертвыми", — предположил археолог Майкл Маршалл.

[ + – ] Кандалы древнеримского раба

Примечательно, что всего в 60 метрах от того места, где был найден скелет раба, есть римское кладбище. Так что археологи считают, что его намеренно бросили в канаву, стараясь унизить и после смерти.

Рабство было обычным делом в Римской империи. Однако останки в кандалах находят крайне редко. Были найдены останки рабов в ошейниках и с металлическими браслетами, которые указывали их принадлежность хозяину. Некоторые из них были обезглавлены. Вероятно, их казнили за воровство, или за попытку бегства.

Напомним, Британия была захвачена в 55 г. до н.э., когда Юлий Цезарь пересек пролив с 10 тысячами солдат. Они высадились в заливе Пегуэлл на острове Танет и были встречены войсками британцев. Цезарь был вынужден отступить. Через год Цезарь снова высадился в Британии, захватив уже 27 тысяч солдат, продвинулся вглубь территории и поработил племена. Однако позже в том же году Цезарь был вынужден вернуться в Галлию.

[ + – ] Цезарь в Британии/Кадр из сериала "Рим"

В 43 г. н.э. уже при императоре Клавдие в Британии высадилось римское войско, численностью в 40 тысяч солдат во главе с Авлом Плавтием, который и стал первым губернатором Британии.

47 г. н. э. был основан город Лондон и Британию объявили ​​частью Римской империи. В стране начали строить дороги и развивать торговые пути. Через тридцать лет римляне победили последние сопротивлявшиеся племена, сделав всю Британию римской. Многие британцы начали перенимать римские обычаи и законы.

А знаменитый вал Адриана, который послужил прообразом Стены в "Игре престолов", был построен только в 122 г. н.э. императором Адрианом между Англией и Шотландией, чтобы не пускать шотландские племена.

В 410 году н.э. все римляне после многолетних конфликтов с местными племенами были отозваны в Рим императором Хонориусом и британцам передали, что отныне они сами по себе.