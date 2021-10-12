Житель Австралии снял акустический "жучок" с белой акулы и поднимал тревогу на пляже

Акулу он поймал случайно и выпустил живой, а вот устройство для ее отслеживания оставил себе. "Жучок" нашла полиция во время обыска его собственности.

Австралийская полиция предъявила 48-летнему мужчине обвинения в краже мониторингового датчика, который был прикреплен к акуле, сообщает The Guardian.

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Акустические датчики крепят к акулам сотрудники Департамента базовых отраслей промышленности и регионального развития в рамках программы мониторинга. Одно из таких устройств было обнаружено во время обыска собственности в Большом Южном округе штата Западная Австралия.

Местная полиция считает, что подозреваемый почти месяц — с 13 августа по 4 сентября — с помощью датчика включал сигнал тревоги в городе Олбани. Ему предъявлено обвинение по одному пункту кражи, сообщается в заявлении полиции.

"Полиция Западной Австралии обвинила 48-летнего подозреваемого в предполагаемой краже акустического прибора, который использовался для отслеживания перемещений больших белых акул", — отмечается в заявлении. Дата суда назначена на 4 ноября этого года.

По всей территории Западной Австралии установлены 34 акустических приемника, которые принимают сигналы от датчиков с акул. Если акулы проплывают рядом, жители в реальном времени получают оповещение в приложениях SharkSmart и Surf Life Saving.

За время существования этой программы датчики были прикреплены к более чем сотне акул, в т.ч. и к большим белым, длиной более 4 м.

Каждая акула с датчиком передает свои уникальные низкочастотные "клики", которые фиксирует приемник.

Издание Albany Advertiser писало о том, что в августе и сентябре передатчики зафиксировали перемещение большой белой акулы рядом с пляжем в Олбани.

Ранее Фокус сообщал, что в Красном море акула откусила часть ноги парашютиста. Акула выпрыгнула из моря, когда турист находился рядом с водой. Как итог, у пострадавшего рваные раны и переломы в области стопы.