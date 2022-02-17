"Просто гризла його тіло": на австралійському пляжі біла акула атакувала плавця (відео)

Свідки трагедії стверджують, що плавець кричав про допомогу, а за кілька секунд вони побачили, як чотириметрова біла акула буквально розірвала на частини тіло пірнача.

На пляжі Літтл-Бей біля Сіднея (Автралія) 16 лютого сталася трагедія — велика 4-метрова акула буквально роздерла у воді плавця на очах у рибалок і відпочивальників, повідомляє Daily Mail.

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Трагедія сталася близько 17-ї години дня. У цей час у районі пляжу перебуває багато рибалок, які ловлять велику рибу. Цього разу вони стали свідками жахливої картини, коли чотириметрова біла акула атакувала плавця. За розповідями свідків, хижак за кілька секунд буквально розірвав на частини тіло пірнача. Як повідомляє 9 News Australia, жертвою акули-вбивці виявився Саймон Нелліст, 35-річний інструктор із дайвінгу, який регулярно плавав на пляжі.

Свідки розповіли, що було чутно, як плавець кричав про допомогу та намагався відбитися від акули, коли налякані глядачі безпорадно спостерігали за тим, що відбувається.

"Я почув крик, і акула просто гризла його тіло, а тіло було розірвано навпіл прямо біля скель. Вона повернулася та проковтнула частини його тіла, от і все", — розповів один із очевидців.

Інші свідки повідомили, що акула потягла плавця під воду, а у воді на місці нападу було видно кров.

Поліція та рятувальники, які прибули на місце трагедії, не змогли допомогти чоловікові. За словами інспектора швидкої допомоги Нового Південного Вельсу Лакі Прачана, чоловік отримав катастрофічні травми через напад, і парамедики нічого не могли зробити. Протягом години рятувальники змогли витягти з води рештки людського тіла та гідрокостюму, що належав Саймону Нелісту.

У зв'язку з трагедією поліція вжила заходів щодо безпеки — 4 пляжі в східних і південних передмістях Сіднея залишаться закритими від Бонді до Кронулли протягом щонайменше 24 годин.

Це перший напад білої акули на людину біля берегів Сіднея протягом останніх 60 років. За цей час влада вклала мільйони доларів, щоб забезпечити безпеку на пляжах і зменшити шанс нападу акул на людей. У воді було встановлено 51 сітку, а також організовано польоти безпілотників і роботу станції з відстеження акул.

Раніше повідомлялося, що молоді білі акули, які частіше за інших видів нападають на людей, не здатні відрізнити людину від тюленя. За даними досліджень австралійських учених, молоді акули не бачать різниці між рухами та силуетом здобичі й тим, як рухається та який вигляд має у воді людина.

Жителя Австралії поліцейські звинуватили в крадіжці моніторингового датчика, який був прикріплений до акули. За допомогою датчика чоловік включав сигнал тривоги в місті Олбані, який повідомляє про наближення акули.