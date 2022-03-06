Ученые назвали самых странных животных в мире (фото)

От земноводного, похожего на фаллос, до недавно обнаруженного детеныша "призрачной акулы" — это лишь некоторые из самых причудливых и удивительных существ во всем мире.

Наша планета умопомрачительно разнообразна. Различные условия окружающей среды порождают разные характеристики у существ всех форм и размеров. Одни эволюционируют в темных, мрачных глубинах океанов, другие обитают в сухих, казалось бы, негостеприимных пустынях, пишет Science Focus.

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Полная темнота, богатые осадочными отложениями воды, среда с высоким давлением — все это привело к уникальным адаптациям и появлению самых странных существ. По оценкам ученых, в глубинах наших океанов насчитывается от нескольких сотен тысяч до более 10 миллионов новых видов, ожидающих своего открытия.

Вот список самых причудливых на Земле созданий:

Червяга Айзельта

Фаллосоподобное существо червяга Айзельта — разновидность червяг — группы безногих амфибий, которая имеет большое сходство с мужскими гениталиями.

Об этом виде мало что известно, и с момента его открытия в конце 1800-х годов до повторного обнаружения в 2011 году в том же регионе сохранилось всего два экземпляра. Это второй по величине тетрапод, который не имеет легких и дышит через кожу, а также самый крупный из известных червяг, достигающий 81 см в длину. Считается, что они могут жить от 5 до 10 лет.

Червяга Айзельта имеет плохое зрение, а глаза едва видны под кожей. Тем не менее, у него есть острое обоняние, которое он использует для перемещения. Такое сочетание — идеальное, учитывая, что он, как правило, живет в реках Амазонки, где видимость достаточно плохая.

Скотопланесы

"Морская свинья" или скотопланесы — это вид морского огурца, получивший такое название из-за своего круглого тела и розовой окраски, и, безусловно, является одним из самых странных животных. Эти существа могут вырастать до 15 см в длину и встречаются во всех мировых океанах. Главной их характеристикой являются чрезвычайно укрупненные трубчатые ножки.

Когда появляется вкусная еда, например, труп кита, опустившийся на дно океаны, "морские свиньи" собираются сотнями, чтобы насладиться пиршеством, используя специальные щупальца для заталкивания пищи в рот.

Как и рыбы-капли, эти создания живут на большой глубине, в частности, на абиссальной равнине в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Для отпугивания хищников они используют токсичные химические вещества, которые находятся в их коже.

Плащеносный броненосец

Плащеносный броненосец (также аргентинский щитоносец) представляет собой пушистую гусеницу, скрещенную с омаром. Это самый маленький вид броненосцев, достигающий длину около 13 см.

Обитает это животное на песчаных равнинах и сухих кустарниках Южной Америки, имея способность быстро перемещаться под толщей песка. Их уникальный розовый цвет обусловлен тем, что кровь поступает в панцирь для терморегуляции, что помогает им поддерживать постоянную температуру тела в жарком засушливом климате.

Исполинский козодой

Мастер камуфляжа, исполинский козодой или исполинский лесной козодой — плотоядная птица, обитающая в основном в тропической Америке. Оставаясь совершенно неподвижным, исполинский козодой сливается с окружающей средой, имитируя пень или ветку, терпеливо поджидая ничего не подозревающую добычу.

Благодаря крошечным отверстиям под веками эта ночная птица может видеть даже при закрытых глазах, что помогает ей заметить даже самое незначительное движение.

Звездонос

Звездонос или звездорыл — вид млекопитающих семейства кротовых. Как утверждают ученые, он может обнаруживать сейсмические волны с помощью 25 000 сенсорных рецепторов, которые находятся на мясистых щупальцах вокруг его носа.

Будучи единственным кротом, живущим в болотах и маршах, звездорыл также способен обнаруживать слабые электрические сигналы от добычи, обитающей в воде. Он также может чувствовать запах под водой, выдувая пузырьки воздуха и втягивая их обратно в нос. Причем звездонос — один из всего двух видов, которые могут это делать (второй — водяная землеройка).

Он также выигрывает титул одного из самых быстрых едоков в мире, которому требуется менее четверти секунды, чтобы проглотить еду.

"Призрачная акула"

Когда в феврале 2022 года у берегов Новой Зеландии ученые обнаружили только что вылупившегося детеныша "призрачной акулы", его причудливый вид быстро заинтересовал многих интернет-пользователей. Эти неуловимые существа, более известные как химеры, редко встречаются, и о них мало что известно. Еще меньше известно об их детенышах.

Эти глубоководные обитатели живут на глубине от 122 до 2000 м, где температура воды близка к нулю. Свое название они получили из-за черных глаз и больших плавников, которые больше походят на крылья.

Несмотря на название, "призрачные акулы" на самом деле не относятся к семейству акул, а являются одним из видов рыб и имеют скелет, состоящий из хрящей, а не из костей.