Учені назвали найдивніших тварин у світі (фото)

Від земноводного, схожого на фалос, до нещодавно виявленого дитинча "примарної акули" — це лише деякі з найхимерніших і найдивовижніших істот у всьому світі.

Наша планета дивовижно різноманітна. Різні умови довкілля породжують різні властивості в істот всіх форм і розмірів. Одні еволюціонують у темних, похмурих глибинах океанів, інші живуть у сухих, здавалося б, негостинних пустелях, пише Science Focus.

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Повна темрява, багаті на осадові відкладення води, середовище з високим тиском — усе це призвело до унікальних адаптацій і появи найдивніших істот. За оцінками вчених, у глибинах наших океанів налічується від кількох сотень тисяч до понад 10 мільйонів нових видів, які очікують відкриття.

Ось список найвигадливіших на Землі створінь:

Черв'яга Айзельта

Фалосоподібна істота черв'яга Айзельта — різновид черв'яг — групи безногих амфібій, яка має велику схожість із чоловічими геніталіями.

Про цей вид мало що відомо, і з моменту його відкриття наприкінці 1800-х років до повторного виявлення у 2011 році в тому ж регіоні збереглося лише два екземпляри. Це другий за величиною тетрапод, який не має легень і дихає через шкіру, а також найбільший із відомих черв'яг, що досягає 81 см завдовжки. Вважають, що вони можуть жити від 5 до 10 років.

Черв'яга Айзельта має поганий зір, а очі ледь видно під шкірою. Тим не менш, він має гострий нюх, який він використовує для переміщення. Таке поєднання — ідеальне, з огляду на те, що він, як правило, живе в річках Амазонки, де видимість досить погана.

Скотопланеси

"Морська свиня" або скотопланеси — це вид морського огірка, що отримав таку назву через своє кругле тіло і рожеве забарвлення, і, безумовно, є однією з найдивніших тварин. Ці істоти можуть зростати до 15 см завдовжки і трапляються у всіх світових океанах. Головною їхньою характеристикою є надзвичайно укрупнені трубчасті ніжки.

Коли з'являється смачна їжа, наприклад, труп кита, що опустився на дно океани, "морські свині" збираються сотнями, щоб насолодитися бенкетом, використовуючи спеціальні щупальця для заштовхування їжі в рот.

Як і риби-краплі, ці створіння живуть на великій глибині, зокрема на абісальній рівнині в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах. Для відлякування хижаків вони використовують токсичні хімічні речовини, що розташовані в їхній шкірі.

Плащеносний броненосець

Плащеносний броненосець (також аргентинський щитоносець) є пухнастою гусеницею, схрещеною з омаром. Це найменший вид броненосців, що досягає довжини близько 13 див.

Живе ця тварина на піщаних рівнинах та сухих чагарниках Південної Америки, маючи здатність швидко пересуватися під товщею піску. Їхній унікальний рожевий колір обумовлений тим, що кров надходить у панцир для терморегуляції, що допомагає їм підтримувати постійну температуру тіла в жаркому посушливому кліматі.

Великий дрімлюга

Майстер камуфляжу, велетенський дрімлюга або велетенський лісовий дрімлюга — плітковий птах, що живе в основному в тропічній Америці. Залишаючись абсолютно нерухомим, велетенський дрімлюга зливається з навколишнім середовищем, імітуючи пень або гілку, терпляче чекаючи на здобич, що нічого не підозрює.

Завдяки крихітним отворам під віками цей нічний птах може бачити навіть при заплющених очах, що допомагає йому помітити навіть найменший рух.

Зореніс

Зореніс, або зореліт — вид ссавців сімейства кротових. Як стверджують учені, він може виявляти сейсмічні хвилі за допомогою 25 000 сенсорних рецепторів, що розташовані на м'ясистих щупальцях навколо носа.

Будучи єдиним кротом, що живе в болотах і маршах, зореліт також здатний виявляти слабкі електричні сигнали від здобичі, що мешкає у воді. Він також може відчувати запах під водою, видуваючи повітряні бульбашки і втягуючи їх назад у ніс. Причому зореніс — один із всього двох видів, які можуть це робити (другий — водяна землерийка).

Він також виграє титул одного з найшвидших їдців у світі, який потребує менше чверті секунди, щоб проковтнути їжу.

"Примарна акула"

Коли в лютому 2022 року біля берегів Нової Зеландії вчені виявили дитинчата "примарної акули", що щойно вилупилося, його химерний вигляд швидко зацікавив багатьох інтернет-користувачів. Ці невловимі істоти, більш відомі як химери, рідко трапляються, і про них мало що відомо. Ще менше відомо про їхніх дитинчат.

Ці глибоководні жителі живуть на глибині від 122 до 2000 м, де температура води близька до нуля. Свою назву вони отримали через чорні очі та великі плавники, які більше схожі на крила.

Попри назву, "примарні акули" насправді не відносяться до сімейства акул, а є одним з видів риб і мають скелет, що складається з хрящів, а не кісток.