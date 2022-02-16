Ученые обнаружили редчайшую новорожденную акулу-призрака (фото)

Пока что исследователи не могут точно сказать, к какому именно биологическому виду относится пойманный образец акулы. Сейчас им предстоит взятие образца тканей и масса измерений.

Ученые из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA) обнаружили очень редкого детеныша акулы-призрака. Его поймали на глубине примерно 1200 м на возвышенности Чатем, сообщает Wionews.

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Открытие, сделанное исследователями, помогает понять, как проходит ювенильная стадия развития этого биологического вида.

[ + – ] Взрослый экземпляр акулы-призрака

"Можно сказать, что эта акула-призрак недавно вылупилась, потому что у нее полное брюхо яичного желтка. Это удивительно. Большинство глубоководных акул-призраков, которых видели люди, являются взрослыми особями; о новорожденных сообщают нечасто, поэтому мы очень мало знаем о них", — сказал доктор Брит Финуччи, ученый-рыболов из NIWA.

Глубоководные виды, как правило, трудно найти, и, в частности, если взять акул-призраков, они, как правило, довольно загадочны. Мы просто не видим их достаточно часто, — добавил Финуччи.

Также известные как химеры, акулы-призраки являются хрящевыми родственниками акул и скатов, но отличаются несколькими характерными чертами, в том числе наличием только одной жабры с каждой стороны тела.

Обитатели глубоких вод, химеры могут вырасти более чем на метр восемьдесят в длину в зависимости от вида. Их глаза защищены слоем отражающей ткани, из-за чего они светятся в темноте, что придает им жуткий, даже призрачный вид.

Их эмбрионы развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне, питаясь желтком, пока не будут готовы вылупиться.

"Из более изученных видов химер мы знаем, что молодые и взрослые особи могут иметь разные потребности в питании и среде обитания. Молодые особи также не похожи на взрослых особей, поскольку имеют отличительные цветовые узоры. Обнаружение этой акулы-призрака поможет нам лучше понять биологию и экологию этой загадочной группы глубоководных рыб", — сказал Финуччи.

Ученые собираются взять у пойманной акулы небольшой образец ткани и генетический образец материала тканей. Также им предстоит множество морфометрических измерений или измерений тела, что также поможет провести оценку, с каким именно биологическим видом они имеют дело.

Ранее Фокус сообщал, что в Италии акула принесла потомство, находясь в аквариуме, где не было ни одного представителя мужского вида.

В Красном море акула откусила парашютисту часть ноги.

Также ученые выяснили, что 19 млн лет назад в океанах было множество акул.