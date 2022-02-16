Учені виявили рідкісну новонароджену акулу-примару (фото)

Поки що дослідники неспроможні точно сказати, якому саме біологічному виду належить спійманий зразок акули. Наразі їх чекає взяття зразка тканин і маса вимірів.

Учені з Національного інституту водних та атмосферних досліджень Нової Зеландії (NIWA) виявили дуже рідкісне дитинча акули-примари. Його спіймали на глибині приблизно 1200 м на височині Чатем, повідомляє Wionews.

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Відкриття, зроблене дослідниками, допомагає зрозуміти, як відбувається ювенільна стадія розвитку цього виду.

[ + – ] Дорослий екземпляр акули-примари

"Можна сказати, що ця акула-примара нещодавно вилупилася, тому що в неї повне черево яєчного жовтка. Це дивно. Більшість глибоководних акул-примар, яких бачили люди, є дорослими особинами; про новонароджених повідомляють нечасто, тому ми дуже мало знаємо про них", — сказав доктор Бріт Фінуччі, учений-рибалка з NIWA.

Глибоководні види, як правило, важко знайти, і, зокрема, якщо взяти акул-примар, вони, як правило, досить загадкові. Ми просто не бачимо їх досить часто, додав Фінуччі.

Також відомі як химери, акули-примари є хрящовими родичами акул та схилів, але відрізняються декількома характерними рисами, зокрема наявністю лише однієї зябри з кожного боку тіла.

Мешканці глибоких вод, химери можуть зрости на понад метр вісімдесят завдовжки залежно від виду. Їхні очі захищені шаром тканини, що відбиває, через що вони світяться в темряві, що надає їм моторошного, навіть примарного вигляду.

Їхні ембріони розвиваються в яйцевих капсулах, відкладених на морському дні, харчуючись жовтком, доки не будуть готові вилупитися.

"З більш вивчених видів химер ми знаємо, що молоді та дорослі особини можуть мати різні потреби в харчуванні та середовищі проживання. Молоді особини також не схожі на дорослих особин, оскільки мають відмінні колірні візерунки. Виявлення цієї акули-примари допоможе нам краще зрозуміти біологію та екологію цієї загадкової групи глибоководних риб", — сказав Фінуччі.

Учені збираються взяти в пійманої акули невеликий зразок тканини та генетичний зразок матеріалу тканин. Також вони мають безліч морфометричних вимірювань або вимірювань тіла, що також допоможе провести оцінку, з яким саме біологічним видом вони мають справу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Італії акула принесла потомство, перебуваючи в акваріумі, де не було жодного представника чоловічого виду.

У Червоному морі акула відкусила парашутисту частину ноги.

Також учені з'ясували, що 19 млн років тому в океанах було безліч акул.