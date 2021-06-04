19 млн років тому океани кишіли акулами: чому вони раптово зникли і чи може це повторитися

Акул було в десять разів більше, ніж сьогодні і причини їх зникнення залишаються загадкою.

Ця загадкова подія масового вимирання акул було помічена нещодавно внаслідок серії досліджень, і до сих пір незрозуміло, що стало причиною раптового зникнення акул, повідомляє Sciencealert.

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"Вивчаючи викопні рештки риб'ячих зубів і луску акули в глибоководних відкладеннях, ми вирішили створити 85-мільйонний звіт про чисельність риби й акул, щоб зрозуміти, як змінювалася їхня чисельність з плином часу", — говорить палеоокеанографка Елізабет Сиберт з Єльського університету.

Коли вчені порівняли співвідношення зубів стародавніх акул із зубами інших риб, похованих на глибині до 5 700 метрів на морському дні, вони помітили очевидні зміни в житті океану, які відбулися приблизно 19 мільйонів років тому.

У ранньому міоцені, між 16 і 20 мільйонами років тому, співвідношення відкладень в океані перетворилися з однієї скам'янілості зубів акули на п'ять скам'янілостей зубів інших риб до однієї скам'янілості зубів акули на 100 скам'янілостей зубів риб.

Це несподіване скорочення чисельності акул вдвічі більше, ніж те, що було помічене під час вимирання крейдо-палеогенового періоду, коли приблизно 66 мільйонів років тому зникли три чверті всього рослинного і тваринного світу.

У відкладеннях як у північній, так і в південній частинах Тихого океану дослідники зафіксували свідчення різкого скорочення чисельності акул, яке, за оцінками, становить понад 90 відсотків. Різноманітність акул, які плавають у Світовому океані, також різко скоротилася за цей час, зменшившись більш ніж на 70 відсотків.

Після цих раптових змін, які, ймовірно, відбулися менш ніж за 100 000 років, різноманітність акул в океанах Землі ніколи більше не було колишньою.

У той час як багато видів акул відкритого океану зникли під час цього вимирання, прибережним акулам пощастило трохи більше. Сьогоднішні види акул здебільшого походять від тих, хто вижив.

У зразках донних відкладень після вимирання, дослідники не виявили нових типів зубів, що дозволяє припустити, що з тих пір з'явилося всього кілька видів акул.

Це тривожне відкриття, оскільки це може означати, що акулам важко оговтатися від раптового вимирання, і, на жаль, зараз ми вступаємо в нову фазу поетапного можливого вимирання, кажуть вчені.

З 1970-х років чисельність сучасних акул скоротилася приблизно на 70 відсотків, здебільшого через надмірний вилов риби. Вчені побоюються, що одного разу вони зникнуть назавжди.

"Ми тепер знаємо, що акули можуть зникнути досить швидко і їхня доля тепер у наших руках", — говорять вчені.

Сьогодні зміна клімату є для акул додатковим ризиком, з яким вони раніше не стикалися. Дослідники говорять, що в ранньому міоцені клімат був відносно стабільним.

Дослідники говорять, що незабаром після того, як стародавні акули зникли, інші види морських мешканців почали заповнювати екологічну нішу, можливо, тому чисельність акул так і не відновилася — їхнє місце в харчовому ланцюзі вже зайняли інші.

Як хижаки, які знаходяться на вершині харчового ланцюга, акули мають глибокі та складні стосунки з морськими екосистемами, а це означає, що їх втрата може позначитися на всьому харчовому ланцюзі, викликаючи незворотні зміни в екосистемі.

Якщо ми зможемо з'ясувати, що сталося приблизно 19 мільйонів років тому, це могло б сказати нам що нас чекає в майбутньому, кажуть вчені.

"Це дослідження допоможе зрозуміти, що сталося в цей часовий період і які наслідки вимирання мало для формування сучасних екосистем і для скорочення різноманітності акул", — говорить планетолог Пінчеллі Галл з Єльського університету.