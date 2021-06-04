19 млн лет назад океаны кишели акулами: почему они внезапно исчезли и может ли это повториться

Акул было в десять раз больше, чем сегодня и причины их исчезновения остаются загадкой.

Это загадочное событие массового вымирания акул было обнаружено недавно в результате серии исследований, и до сих пор неясно, что стало причиной внезапного исчезновения акул, сообщает Science Alert

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"Изучая ископаемые останки рыбьих зубов и чешую акулы в глубоководных отложениях, мы решили создать 85-миллионный отчет о численности рыбы и акул, чтобы понять, как изменялась их численность в течении времени", — говорит палеоокеанограф Элизабет Сиберт из Йельского университета.

Когда ученые сравнили соотношение зубов древних акул с зубами других рыб, похороненных на глубине до 5700 метров на морском дне, они заметили явные изменения в жизни океана, которые произошли примерно 19 миллионов лет назад.

В раннем миоцене, между 16 и 20 миллионами лет назад, соотношение отложений в океане превратились из одной окаменелости зубов акулы на пять окаменелостей зубов других рыб до одной окаменелости зубов акулы на 100 окаменелостей зубов рыб.

Это неожиданное сокращение численности акул вдвое больше, чем то, что было обнаружено во время вымирания мел-палеогенового периода, когда примерно 66 миллионов лет назад исчезли три четверти всего растительного и животного мира.

В отложениях как в северной, так и в южной частях Тихого океана исследователи обнаружили свидетельства резкого сокращения численности акул, которое, по оценкам, составляет более 90 процентов. Разнообразие акул, плавающих в Мировом океане, также резко сократилось за это время, уменьшившись более чем на 70 процентов.

После этих внезапных изменений, которые, вероятно, произошли менее чем за 100 000 лет, разнообразие акул в океанах Земли никогда больше не было прежним.

В то время как многие виды акул открытого океана исчезли во время этого вымирания, прибрежным акулам повезло немного больше. Сегодняшние виды акул в основном происходят от тех, кто выжил.

В образцах донных отложений после вымирания, исследователи не обнаружили новых типов зубов, что позволяет предположить, что с тех пор появилось всего несколько видов акул.

Это тревожное открытие, так как это может означать, что акулам трудно оправиться от внезапного вымирания, и, к сожалению, сейчас мы вступаем в еще один этап возможного вымирания, говорят ученые.

С 1970-х годов численность современных акул сократилась примерно на 70 процентов, в основном из-за чрезмерного вылова рыбы. Ученые опасаются, что однажды они исчезнут навсегда.

"Мы теперь знаем, что акулы могут исчезнуть достаточно быстро и их судьба теперь в наших руках", — говорят ученые.

Сегодня изменение климата представляет для акул дополнительный риск, с которым они раньше не сталкивались. Исследователи говорят, что в раннем миоцене климат был относительно стабильным.

Исследователи говорят, что вскоре после того, как древние акулы исчезли, другие виды морских жителей начали заполнять экологическую нишу, возможно, поэтому численность акул так и не восстановилась — их место в пищевой цепи уже заняли другие.

Как хищники, которые находятся на вершине пищевой цепи, акулы имеют глубокие и сложные отношения с морскими экосистемами, а это означает, что их потеря может сказаться на всей пищевой цепи, вызывая необратимые изменения в экосистеме.

Если мы сможем выяснить, что произошло примерно 19 миллионов лет назад, это могло бы сказать нам что нас ждет в будущем, говорят ученые.

"Это исследование поможет понять, что произошло в этот временной период и какие последствия вымирание имело для формирования современных экосистем и для сокращения разнообразия акул", — говорит планетолог Пинчелли Халл из Йельского университета.