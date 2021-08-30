"Безпорочне" зачаття. В Італії акула народила дитинча в акваріумі без самців

Народження дитинчати в повністю "жіночому" акваріумі може стати першим явищем "незайманого народження" для цього виду акул.

За даними італійського агентства AGI, дитинча звичайної гладенької акули на прізвисько Ispera, що на сардінській означає "надія", народилося в акваріумі Acquario di Cala Gonone на острові Сардинія, Італія, повідомляє Sciencealert.

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Акула-мати провела десять років, живучи в акваріумі зі ще однією самкою, і вчені припускають, що новонароджений може бути першим задокументованим випадком партеногенезу в акул цього виду.

Партеногенез — це рідкісне явище, коли яйцеклітина перетворюється на ембріон без запліднення спермою.

Учені говорять, що цей процес спостерігався у більш ніж 80 видів хребетних, враховуючи акул, риб і плазунів.

"Відомо, що приблизно 15 видів акул і скатів роблять це", — каже Деміан Чепмен, керівник програми зі збереження акул і скатів у Mote Marine Laboratory & Aquarium у Флориді, США. "Хоча акули, ймовірно, і могли це зробити, в дикій природі це важко задокументувати".

За словами Чепмена, в дикій природі партеногенез може бути останнім шансом для самок на продовження роду, які не можуть знайти собі пару через низьку щільність проживання виду.

"Також це може бути реакцією акул, які живуть у неволі, на перебування тривалий час окремо від самців", — говорить Чепмен.

Існує два різні типи партеногенезу

Один із них — апогамія, тип клонування, найбільш поширений серед рослин.

Інший, зареєстрований в акул, — це автоміксис, який враховує невелике перемішування генів матері для створення потомства, схожого на матір, але не точних клонів.

"Замість того, щоб об'єднуватися зі сперматозоїдами для утворення ембріона, яйцеклітина об'єднується з діаметрально протилежним тілом, яке, по суті, є іншою клітиною, яка виробляється в той же час, що і яйцеклітина, і має комплементарну ДНК", — говорить Крістін Даджен з університету Квінсленда в Австралії.

"Партеногенез — це, по суті, форма близькоспорідненого розмноження, оскільки генетична різноманітність потомства значно скорочується".

У потомства, народженого внаслідок партеногенезу, може бути менше шансів на виживання, каже Даджен.

Морські біологи з італійського акваріума надіслали зразки ДНК у лабораторію, щоб підтвердити, що Ispera народилася внаслідок партеногенезу.