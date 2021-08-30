"Беспорочное" зачатие. В Италии акула родила детеныша в аквариуме без самцов

Рождение детеныша в полностью "женском" аквариуме может стать первым явлением "девственного рождения" для этого вида акул.

По данным итальянского агентства AGI, детеныш обыкновенной куньей акулы по кличке Ispera, что на сардинском означает "надежда", родился в аквариуме Acquario di Cala Gonone на острове Сардиния, Италия, сообщает Sciencealert

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Акула-мать провела десять лет, живя в аквариуме с еще одной самкой, и ученые предполагают, что новорожденный может быть первым задокументированным случаем партеногенеза у акул этого вида.

Партеногенез — это редкое явление, когда яйцеклетка превращается в эмбрион без оплодотворения спермой.

Ученые говорят, что этот процесс наблюдался у более чем 80 видов позвоночных, включая акул, рыб и пресмыкающихся.

"Известно, что около 15 видов акул и скатов делают это", — говорит Демиан Чепмен, руководитель программы по сохранению акул и скатов в Mote Marine Laboratory & Aquarium во Флориде, США. "Хотя акулы, вероятно, и могли это сделать, в дикой природе это трудно задокументировать".

По словам Чепмена, в дикой природе партеногенез может быть последним шансом для самок на продолжение рода, которые не могут найти себе пару из-за низкой плотности проживания вида.

"Также это может быть реакцией акул, которые живут в неволе, на пребывание длительное время отдельно от самцов", — говорит Чепмен.

Существует два разных типа партеногенеза

Один из них — апогамия, тип клонирования, наиболее распространенный среди растений.

Другой, зарегистрированный у акул, — это автомиксис, который включает в себя небольшое перемешивание генов матери для создания потомства, похожего на мать, но не точных клонов.

"Вместо того, чтобы объединяться со сперматозоидами для образования эмбриона, яйцеклетка объединяется с диаметрально противоположным телом, которое, по сути, является другой клеткой, которая производится в то же время, что и яйцеклетка, и имеет комплементарную ДНК", — говорит Кристин Даджен из Университета Квинсленда в Австралии.

"Партеногенез — это, по сути, форма близкородственного размножения, поскольку генетическое разнообразие потомства значительно сокращается".

У потомства, рожденного в результате партеногенеза, может быть меньше шансов на выживание, говорит Даджен.

Морские биологи из итальянского аквариума отправили образцы ДНК в лабораторию, чтобы подтвердить, что Ispera родилась в результате партеногенеза.