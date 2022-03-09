Сплять чи ні? Біологи повністю спростували давній міф про акули

Ученим вдалося довести, що акули таки сплять, незважаючи на те, що деяким із них треба рухатися, щоб дихати.

Багато звичайних людей, а також вчені вважали, що акули взагалі ніколи не сплять. Цю ідею підтверджували дослідження, які показували, що акули мають постійно рухатись, щоб дихати і відповідно жити. Але австралійські вчені спростували ці припущення і підтвердили, що акули все ж таки сплять, як і люди, повідомляє ScienceAlert.

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"У межах нашого дослідження ми знайшли доказ того, що акули сплять, хоча багато хто вважав, що це не так", — говорить Майкл Келлі з Університету Західної Австралії.

Сон відіграє важливу роль у фізіології хребетних тварин, і навіть у восьминогів, але досі було не відомо точно, чи сплять акули. Для того, щоб це з'ясувати вчені досліджували котячу голову або шашкову акулу, яка активна в нічний час доби.

[ + – ] Котяча голова або шашкова акула Фото: wikipedia

Нове дослідження показало, що акулі потрібна сильніша електрична стимуляція, щоб відреагувати, коли тварина, здавалося, відпочиває. Спостереження протягом доби показало, що рівень кисню акул постійно знижується під час цих періодів спокою. Ті, хто перебував у такому стані понад 5 хвилин, дійсно спали, кажуть вчені.

За словами Келлі, сплячі акули не тільки не реагують на звичайну стимуляцію, але в них також у цей період знижується швидкість метаболізму. Що найцікавіше, під час сну приблизно 38% акул тримали очі розплющеними. Підтвердженням, що акула спить стає її поза — сплячі шашкові акули тримали своє тіло в горизонтальному положенні.

Якщо виходити з гіпотези, що акулам для дихання потрібен рух, як ці акули можуть дихати, не рухаючись? Учені вважають, що кисень постійно надходить акулам, навіть коли вони нерухомі завдяки лицьовим м'язам. Вони працюють як насос, який закачує воду, насичену киснем, постійно.

Але в інших видів акул, наприклад, у білих акул таких м'язів немає і їм потрібно плавати, щоб кисень постійно надходив усередину. Якщо ж усі акули сплять, то як ті, яким потрібно постійно рухатися, переходять у цей стан?

[ + – ] Біла акула Фото: wikipedia

Учені вважають, що акули можуть контролювати рух під час переміщення під водою. Наприклад, доведено, що в катрана чи звичайної колючої акули, механізми, що контролюють рухи знаходяться у спинному мозку, а не в головному. Тому акули можуть продовжувати плавати навіть уві сні, кажуть вчені.

[ + – ] Катран Фото: wikipedia

Але багато що ще доведеться вивчити, що стосується сну в акул. І ці дослідження можуть дати ключ до розуміння того, як еволюціонувала здатність спати навіть у людини, кажуть вчені.

"Щоб отримати повну картину сну в акул, потрібно ще вивчити зміни в активності їхнього мозку й інші фізіологічні показники", — говорить Келлі.

Фокус уже писав про найдивніших тварин у світі. Серед них є і "примарна акула". Ці тварини живуть на глибині від 100 метрів до 2 км, зустрічаються дуже рідко і про них мало відомо вченим. Але нещодавно дослідникам вдалося виявити рідкісну новонароджену акулу-примару.

Нагадуємо, що біля австралійського узбережжя неподалік Сіднея 4-метрова біла акула буквально розірвала на частини тіло дайвера.

Також ученим вдалося з'ясувати, як виглядала насправді вимерла давня акула — мегалодон. Вважається, що вона була схожа на сучасну білу акулу, але з'ясувалося, що це не так.