Тайна раскрыта. Гигантские акулы выбирают себе пару на океанических "быстрых свиданиях"

Долгое время от ученых ускользало, как одиночные исполинские акулы находят себе пару и размножаются. Похоже, их секрет раскрыли.

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Гигантские или исполинские акулы достаточно "замкнутые" существа — ученым известно, что они питаются планктоном и большую часть времени проводят в морских глубинах. Однако десятилетиями от океанологов ускользало, как и где эти единственные представители рода гигантских акул находят себе пару и спариваются, пишет New Atlas.

Похоже, теперь их тайна раскрыта. Десятилетиями ученые встречали странные "подводные кольца" акул — эти огромные рыбы сбивались в разные по величине стаи и устраивали странные "шабаши", двигаясь по кругу. Подобные круговые танцы то и дело встречались у побережья Канады и Штатов. Однако ученым никак не удавалось разгадать, что же стоит за столь странным поведением гигантских акул.

Благодаря международной группе ученых из Ирландии и Великобритании нам все же открылась тайна, что это за странные круги в океане, в которые сбиваются акулы. За 5 лет наблюдений ученые изучили порядка двух десятков подобных скоплений — это были разные группы акул от 6 до двух десятков особей.

В ходе наблюдения, ученые установили, что гигантские акулы образуют так называемые торы — по форме напоминающие огромные океанические пончики в океане, внутри которых по кругу движутся группы акул. Оказалось, что торы — фактически являются "быстрыми свиданиями", которые исполинские акулы устраивают на глубине.

[ + – ] Процесс формирования тора гигантскими акулами

Океанологи установили, что группы акул в это время не пытаются кормиться, однако могут пребывать в торах от нескольких часов до нескольких дней. Длительные наблюдения позволили установить, что все это время гигантские акулы присматриваются друг к другу и пытаются выбрать себе партнера.

Так, например, ученые заметили, что кожа самок в торах становится более бледной, как бы намекая самцам, что она готова к спариванию. В это время самцы переворачиваются во время движения по кругу, чтобы обнажить свои репродуктивные органы перед потенциальными партнершами.

Любопытно, что в ходе этого "танца" в океанических глубинах исполинские акулы, как бы флиртуют друг с другом — ученым удалось заснять, как представители разных особей в торе соприкасаются плавниками и кожей.

Ученые надеются, что полученные ими данные в дальнейшем смогут помочь исследователям сохранить популяцию гигантских акул в этом районе.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Атлантике эхолокатор обнаружил 15-метровое чудище, похожее на мегалодона.