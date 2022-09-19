Хлюпиков никто не любит. Ученые обнаружили черту характера, из-за которой разводятся альбатросы

Исследования показали, что характер самцов-альбатросов напрямую связан с их успехом в личной жизни.

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Альбатросы — крупные морские птицы, размах крыльев которых достигает порядка трех метров. Эти птицы являются одними из самых моногамных в природе, однако неудачи встречаются даже у них — порядка 13% альбатросов "разводятся" и теперь ученые знаю почему, пишет Science Alert.

Ученые из Океанического института Вудс-Хоул более полусотни лет отслеживают странствующую колонию альбатросов в южной части Индийского океана. Из-за того, что эти птицы не пугливы, ученым удалось повесить на их лапы железные браслеты с номерами, которые позволяют собирать информацию и отслеживать социальные связи птиц.

Отметим, что альбатросы живут более 50 лет и на всю свою долгую жизнь выбирают лишь одного партнера. Несмотря на то, что птицы странствуют, они каждые два года встречаются с одним и тем же партнером для спаривания. Процесс выращивание длительный, энергозатратный и может продлиться порядка 12 месяцев, после этого пара берет год перерыва, чтобы восстановиться — год партнеры проводят вдали друг от друга.

Несмотря на то, что разводы довольно редкое явление у альбатросов, они все же встречаются. И сегодня биологам удалось найти взаимосвязь между чертами характера и вероятностью "развода". Любопытно, что характер самок в данном вопросе не играет особой роли, чего не скажешь о самцах. Ученые обнаружили, что более застенчивые самцы-альбатросы, которые не вступают в конфронтации с большей вероятностью будут брошены партнершей. Биологи считают, что самки способны отправиться на поиски нового партнера, если обнаружат, что их успех в размножении с конкретным партнером слишком низок.

Исследование продлилось более 10 лет, за это время ученые изучили характеры более 2 тысяч птиц. Ученые также обнаружили, что самки альбатросов достаточно быстро могут найти замену партнеру, в то время, как у самцов это может занять около 4 лет. По мнению ученых, это также связано с тем, что количество самок странствующих альбатросов значительно меньше самцов — они, как правило, питаются в районах, где с большей вероятностью могут запутаться в леске, а потому уровень смертности у них выше.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученым удалось раскрыть тайну гигантских акул — оказывается исполинские акулы ищут себе пару, посещая так называемые "быстрые свидания" в океане.