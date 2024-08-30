Ученые хотят бомбардировать остров в океане, чтобы спасти альбатросов: мыши едят их заживо

В Индийском океане расположен остров, где массово погибают странствующие альбатросы — они становятся жертвами нападения мышей, которые сжирают их заживо.

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Десятилетиями мыши сеют хаос на отдаленном острове Марион, расположенном в Индийском океане между Южной Африкой и Антарктидой. Еще в 19 веке люди случайно завезли на остров грызунов и с тех пор они пристрастились к поеданию странствующих альбатросов (Diomedea exulans) и других находящихся под угрозой исчезновения морских птиц, пишет Live Science.

В результате странствующие альбатросы острова Мэрион оказались в уязвимом положении: птицы не могут защитить себя от нападок инвазивной популяции мышей, пожирающих их заживо. Теперь защитники природы, похоже, нашли способ защитить птиц — исследователи считают, в этом вопросе поможет "бомба" из родентицида.

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Проект Mouse-Free Marion пытается собрать 29 миллионов долларов, чтобы сбросить 660 тонн гранул с родентицидом на остров зимой 2027 года. Проект предполагает использование отряда вертолетов для сброса гранул. Исследователи отмечают, что сброс гранул зимой, когда мыши наиболее голодны, может оказаться наиболее эффективным — предполагается, что таким образом удастся уничтожить всю популяцию мышей, чья численность сегодня составляет около 1 миллиона долларов.

По словам генерального директора BirdLife South Africa Марка Андерсона, главная задача миссии заключается в том, что исследователям необходимо полностью очистить остров от инвазивного видна. Если после "бомбардировки" на острове останется хотя бы одна пара самки и самца, они смогут продолжить размножение. В результате популяция мышей придет к той точке, где она находится сегодня.

Речь идет о домовых мышах (Mus musculus), которые впервые прибыли на остров Марион на тюленьих судах. После этого они приступили к истреблению беспозвоночных на острове, в том числе уничтожали яйца морских черепах. В результате, к 2003 году мыши уже поедали живьем детенышей морских птиц, а теперь, спустя десятилетие, они усовершенствовали свои навыки охоты и способны нападать на взрослых особей.

В 2023 году ученые обнаружили на острове трупы восьми странствующих альбатросов в апреле 2023 года. На телах птиц были найдены глубокие раны, свидетельствующие о нападении мышей. Вероятно, все пернатые погибли от вторичной инфекции или голода. С тех пор дальнейшие сообщения о гибели взрослых морских птиц показывают, что нападения мышей учащаются.

По словам Андерсона, мыши попросту залезают на птиц, а затем медленно едят их, пока те в конце концов не погибнут. В результате сотни тысяч морских птиц погибают ежегодно. Исследователи отмечают, что альбатросы, по сути, беззащитны перед мышами, так как не эволюционировали рядом с наземными хищниками — большую часть своей жизни они проводят в море, а места гнездования, как и остров Марион, настолько изолированы, что мыши и другие хищники не могли туда добраться. По крайней мере, пока им в этом не помогли люди.

Отметим, что ученые и ранее предпринимали попытки защитить популяции морских птиц. Однако предыдущая попытка закончилась ужасно. Исследователи взяли пять кошек на метеорологическую станцию ​​острова в 1948 году, но потомство этих кошек одичало и охотилось на морских птиц, а также на мышей. Одичавшие кошки размножались и распространялись по всему острову, пока в 1970-х годах они не стали убивать примерно 455 000 птиц в год. Исследователи успешно искоренили кошек в 1991 году.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили черту характера, из-за которой разводятся альбатросы.