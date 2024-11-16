Идеально круглый лаз на болотах Аргентины: как появился таинственный плавучий остров

Некоторые считают, что аргентинский остров является пристанищем для НЛО и призраков, но у ученых есть другое объяснение.

История Земли насчитывает 4,5 миллиарда лет и за это время на планете появилось множество мест, которые выглядят весьма необычно. Одним из таких мест является таинственный плавучий остров Эль-Охо (El Ojo), расположенный на болотах Аргентины, пишет Live Science.

Этот плавучий остров выглядит столь таинственно, что некоторые считают его пристанищем для НЛО или призраков древних божеств, но у ученых другое мнение на этот счет — исследователи считают, что плавучий остров не более чем игра природы. Ученые также полагают, что плавучий остров образовался в результате эрозии и водных течений.

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Эль-Охо — таинственный необитаемый плавучий остров, расположенный в заболоченной дельте реки Парана в Аргентине. Его название в переводе означает "глаз" и происходит от поразительного сходства острова с идеально круглым окулусом, если взглянуть на него сверху.

Остров привлек внимание кинематографистов еще в 2016 году после исследования материала для документального фильма в дельте реки. Съемочная группа под руководством аргентинского режиссера Серхио Нойспиллера пролетела над островом и была поражена его видом среди скошенной растительности дельты.

По словам Нойспиллера, с высоты птичьего полета остров выглядел как идеальный круг. Вода вокруг него выглядела черной, но на самом деле была совершенно прозрачной. Любопытно, что такое встречается крайне редко, так как воды в дельте реки обычно мутная, но дно озера было черным и земляным.

Фактически таинственный остров плавает в кристально чистом озере, которое также имеет форму круга, как и сам остров. По данным исследователей остров и берег озера взаимно создали плавные очертания друг друга благодаря медленному, шлифующему процессу эрозии.

Диаметр острова составляет 118 метров. Он состоит из растительных веществ и плавает за счет течения, которое опоясывает озеро, что заставляет круг вращаться вокруг своей оси и тереться о берега. Это постоянное движение означает, что Эль-Охо расширил озеро и обтесал его стороны в идеальный диск.

Исследователи выяснили, что Эль-Охо движется по часовой стрелке, однако до сих пор остается неясным, как и когда остров впервые отделился от суши. Впрочем, известно, что впервые он появился на спутниковых снимках лишь около 20 лет назад.

Команда Нойшпиллера также обнаружила, что местные жители знали о существовании острова, но старалась его избегать, полагая, что на нем обитает древнее божество. Другие теории об острове предполагают, что он привлекает неопознанные летающие объекты (НЛО) и даже укрывает нацистскую базу. Впрочем, ни одна из этих теорий не имеет веских доказательств.

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