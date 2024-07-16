"Остров в облаках" скрывает самый секретный лес в мире: ученые пытаются его спасти (фото)

Исследователи обнаружили множество неизвестных ранее науке видов, что позволило убедить местные власти в необходимости защитить тропический лес.

Related video

Так называемый "небесный остров", или Мабу, расположен на отдаленной вершине горы и окружен низменностями. Он также является домом для самого большого тропического леса на юге Африки и теперь ученые работают над тем, чтобы убедить власти Мозамбика защитить его, пишет BBC.

Группа исследователей отправилась на "небесный остров" в ожидании открытия новых видов, что заставило бы власти пересмотреть свою политику относительно здешнего тропического леса. Еще 20 лет назад Мабу был секретом для всего мира — о нем знали лишь местные жители. Лишь в 2004 году профессор Джулиан Бэйлисс открыл его для внешнего мира.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователь и эколог изучал спутниковые снимки Мозамбика, когда наткнулся на ранее неизвестное темно-зеленое пятно. В 2005 году состоялась первая экспедиция, подтвердившая, что таинственный лес действительно существует. Местные жители охотились в нем, однако, по мнению исследователей, тропический лес оказался в невероятно хорошем состоянии.

До 2004 года тропический лес Мабу оставался секретом для всего мира Фото: BBC

Площадь леса составляет 75 квадратных километров, что делает Мабу крупнейшим отдельным участком тропического леса на юге Африки. С каждым годом новым экспедициям удавалось обнаружить все больше ранее неизвестных науке видов — по словам Бэйлисса, им с командой удалось открыть, по меньшей мере, 25 новых видов.

Исследователи отмечают, что этот тропический лес является столь необычным благодаря своей географии — Мабу считается лесом средней высоты, возвышающимся нам Мозамбиком, что делает его фактически "небесным островом". Простыми словами, это значит, что большинство жителей этого "небесного острова" попросту не имеют возможности встречаться и размножаться с другими популяциями. Таким образом увеличивается вероятность того, что они эволюционируют в изоляции во что-то уникальное и новое для науки.

В новой экспедиции ученые обосновались прямо посреди таинственного тропического леса. Одной из первых. Кому удалось обнаружить что-то необычное стала эксперт по пресноводным рыбам из Музея естественной истории Мозамбика Эрика Товела. В протекающем через лагерь ручье ей удалось обнаружить маленького сома, которого она раньше не встречала — теперь эксперт надеется, что ей удалось обнаружить совершенно новый вид.

Экспедиции ученых помогли защитить лес от исчезновения Фото: BBC

Команда отмечает, что лес находится в хорошем состоянии, однако некоторые вещи все же изменились. Ранее это место населяли львы, носороги и буйволы, однако они исчезли в результате охоты и войны. Кроме того ущерб тропическому чуду нанесла и вырубка лесов — к счастью, Мабу пострадал не так сильно, как леса в других регионах Африки.

Открытия новых видов и описание уже известных, обитающих в этом лесу заставили власти Мозамбика пересмотреть свою позицию относительно "небесного острова". По словам генерального директора заповедника Мозамбика Пежула Каланга, теперь они считают, что Мабу стоит превратить в общественную охраняемую территорию.

Таким образом вырубка леса и добыча полезных ископаемых на этом участке будут запрещены, но местные жители по-прежнему будут управлять "небесным островом" и у них останется возможность использовать его.

Ранее Фокус писал о том, что в Англии ученые обнаружили самый старый лес на Земле: ему 390 млн лет.