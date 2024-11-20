Служать на 66% довше за ККД 23%: вчені знайшли спосіб поліпшити сонячні панелі
За словами професора Раві Сільви, нове дослідження допоможе виробляти більше зеленої енергії з меншими відходами.
Дослідники з Інституту передових технологій (ATI) Університету Суррея розробила сонячні елементи на основі свинцево-олов'яного перовскіту з ефективністю перетворення енергії (ККД) понад 23%. Про це йдеться на офіційному сайті Університету Суррея.
У пресрелізі йдеться про те, що ефективність перетворення енергії понад 23% — це один із найкращих результатів, досягнутих із цим матеріалом. Крім того, вчені розробили стратегію проєктування, яка збільшує термін служби сонячних елементів на 66%.
"Це досягнення є важливим кроком на шляху до створення високоефективних, довговічних сонячних панелей, які нададуть більшій кількості людей доступ до доступної чистої енергії, водночас знижуючи залежність від викопного палива та глобальних викидів вуглецю", — зазначив аспірант і провідний автор дослідження Хашині Перера.
Щоб підвищити ефективність роботи свинцево-олов'яних перовскітних елементів, команда досліджувала роль діркового транспортного шару — найважливішого компонента в роботі сонячних елементів. Вони виявили, що хімічні реакції, які спричиняють деградацію, можна послабити шляхом введення йодовмісного відновника.Важливо
"Це дослідження наближає нас до панелей, які не тільки генерують більше енергії протягом свого терміну служби, а й довговічніші. Вища ефективність і менша кількість замін означають більше зеленої енергії з меншими відходами", — сказав директор Інституту передових технологій при Університеті Суррея професор Раві Сільва.
За словами професора, Університет Суррея перебуває в процесі будівництва сонячної станції потужністю 12,5 МВт, де можна буде протестувати деякі нові сонячні елементи. Вчений також висловив упевненість в тому, що дослідження прискорить широке комерційне впровадження сонячних панелей на основі перовскіту.
"Значно підвищивши ефективність наших сонячних елементів на основі перовскіту, ми наближаємося до виробництва дешевших і стійкіших сонячних панелей", — додав співавтор дослідження доктор Імалка Джаявардена.
Нагадаємо, вчені з Фінляндії розробили новий метод створення перовскітних сонячних елементів, завдяки якому ефективність перетворення енергії підвищилася на 8%.
Зі свого боку дослідники з Південної Кореї розробили технологію для виробництва високоефективних перовскітних сонячних елементів великої площі (понад 200 см²), які досягли сертифікованої ефективності 20,6%.