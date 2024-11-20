Служать на 66% довше за ККД 23%: вчені знайшли спосіб поліпшити сонячні панелі

За словами професора Раві Сільви, нове дослідження допоможе виробляти більше зеленої енергії з меншими відходами.

Дослідники з Інституту передових технологій (ATI) Університету Суррея розробила сонячні елементи на основі свинцево-олов'яного перовскіту з ефективністю перетворення енергії (ККД) понад 23%. Про це йдеться на офіційному сайті Університету Суррея.

У пресрелізі йдеться про те, що ефективність перетворення енергії понад 23% — це один із найкращих результатів, досягнутих із цим матеріалом. Крім того, вчені розробили стратегію проєктування, яка збільшує термін служби сонячних елементів на 66%.

"Це досягнення є важливим кроком на шляху до створення високоефективних, довговічних сонячних панелей, які нададуть більшій кількості людей доступ до доступної чистої енергії, водночас знижуючи залежність від викопного палива та глобальних викидів вуглецю", — зазначив аспірант і провідний автор дослідження Хашині Перера.

Щоб підвищити ефективність роботи свинцево-олов'яних перовскітних елементів, команда досліджувала роль діркового транспортного шару — найважливішого компонента в роботі сонячних елементів. Вони виявили, що хімічні реакції, які спричиняють деградацію, можна послабити шляхом введення йодовмісного відновника.

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"Це дослідження наближає нас до панелей, які не тільки генерують більше енергії протягом свого терміну служби, а й довговічніші. Вища ефективність і менша кількість замін означають більше зеленої енергії з меншими відходами", — сказав директор Інституту передових технологій при Університеті Суррея професор Раві Сільва.

За словами професора, Університет Суррея перебуває в процесі будівництва сонячної станції потужністю 12,5 МВт, де можна буде протестувати деякі нові сонячні елементи. Вчений також висловив упевненість в тому, що дослідження прискорить широке комерційне впровадження сонячних панелей на основі перовскіту.

"Значно підвищивши ефективність наших сонячних елементів на основі перовскіту, ми наближаємося до виробництва дешевших і стійкіших сонячних панелей", — додав співавтор дослідження доктор Імалка Джаявардена.

Нагадаємо, вчені з Фінляндії розробили новий метод створення перовскітних сонячних елементів, завдяки якому ефективність перетворення енергії підвищилася на 8%.

Зі свого боку дослідники з Південної Кореї розробили технологію для виробництва високоефективних перовскітних сонячних елементів великої площі (понад 200 см²), які досягли сертифікованої ефективності 20,6%.