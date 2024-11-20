Служат на 66% дольше при КПД 23%: ученые нашли способ улучшить солнечные панели

По словам профессора Рави Сильвы, новое исследование поможет производить больше зеленой энергии с меньшими отходами.

Исследователи из Института передовых технологий (ATI) Университета Суррея разработала солнечные элементы на основе свинцово-оловянного перовскита с эффективностью преобразования энергии (КПД) более 23%. Об этом говорится на официальном сайте Университета Суррея.

В пресс-релизе говорится, что эффективность преобразования энергии более 23% — это один из лучших результатов, достигнутых с этим материалом. Кроме того, ученые разработали стратегию проектирования, которая увеличивает срок службы солнечных элементов на 66%.

"Это достижение является важным шагом на пути к созданию высокоэффективных, долговечных солнечных панелей, которые предоставят большему количеству людей доступ к доступной чистой энергии, одновременно снижая зависимость от ископаемого топлива и глобальных выбросов углерода", — отметил аспирант и ведущий автор исследования Хашини Перера.

Чтобы повысить эффективность работы свинцово-оловянных перовскитовых ячеек, команда исследовала роль дырочного транспортного слоя — важнейшего компонента в работе солнечных элементов. Они обнаружили, что химические реакции, вызывающие деградацию, можно ослабить путем введения йодсодержащего восстановителя.

Важно

Решает проблему солнечных панелей: ученые создали гибридный "ночной" генератор (фото)

"Это исследование приближает нас к панелям, которые не только генерируют больше энергии в течение своего срока службы, но и долговечнее. Более высокая эффективность и меньшее количество замен означают больше зеленой энергии с меньшими отходами", — сказал директор Института передовых технологий при Университете Суррея профессор Рави Сильва.

По словам профессора, Университет Суррея находится в процессе строительства солнечной станции мощностью 12,5 МВт, где можно будет протестировать некоторые новые солнечные элементы. Ученый также выразил уверенность в том, что исследование ускорит широкое коммерческое внедрение солнечных панелей на основе перовскита.

"Значительно повысив эффективность наших солнечных элементов на основе перовскита, мы приближаемся к производству более дешевых и устойчивых солнечных панелей", — добавил соавтор исследования доктор Ималка Джаявардена.

Напомним, ученые из Финляндии разработали новый метод создания перовскитных солнечных элементов, благодаря которому эффективность преобразования энергии повысилась на 8%.

В свою очередь исследователи из Южной Кореи разработали технологию для производства высокоэффективных перовскитных солнечных элементов большой площади (более 200 см²), которые достигли сертифицированной эффективности 20,6%.