Огромные солнечные панели с эффективностью 20,6% установили мировой рекорд: что известно

Ученые разработали технологию для производства высокоэффективных перовскитных солнечных элементов большой площади. Это — прорыв в эффективности панелей.

Исследователи из Южной Кореи установили новый рекорд по эффективности перовскитного солнечного модуля большой площади. Об этом пишет Interesting Engineering.

Корейский исследовательский институт химической технологии (KRICT) и UniTest Co совместно разработали технологию для производства высокоэффективных перовскитных солнечных элементов большой площади (более 200 см²), которые достигли сертифицированной эффективности 20,6%. Новая технология побила предыдущий мировой рекорд в 19,2%, установленный UtmoLight.

Институт Фраунгофера в Германии официально сертифицировал рекорд, который был указан в "Champion Module Efficiency Chart" Национальной лаборатории возобновляемой энергии США (NREL).

KRICT утверждает, что с UniTest он готовится к массовому производству перовскитных солнечных элементов для различных применений, таких как внутренние фотоэлектрические продукты, встроенные в здания фотоэлектрические элементы (BIPV) и другие функциональные устройства, при этом некоторые продукты, как ожидается, выйдут на рынок в этом году.

Исследовательская группа KRICT оптимизировала свои внутренние методы синтеза материалов, однородность пленки с помощью масштабируемых процессов и управление лазерной абляцией, что привело к сертифицированной эффективности 20,6% для перовскитных солнечных модулей большой площади (>200 кв. см), что значительно превышает предыдущий рекорд в 19,2%.

Перовскиты — это семейство материалов, которые продемонстрировали потенциал для высокой производительности и низких производственных затрат в солнечных элементах.

Название "перовскит" происходит от прозвища их кристаллической структуры, хотя другие типы негалогенидных перовскитов (такие как оксиды и нитриды) используются в других энергетических технологиях, таких как топливные элементы и катализаторы, согласно данным Министерства энергетики США.

Перовскитные солнечные элементы продемонстрировали значительный прогресс в последние годы, при этом уровни эффективности быстро растут. Однако, несмотря на их быстрый рост эффективности, необходимо решить несколько проблем, прежде чем они смогут стать коммерчески конкурентоспособной технологией.

"Это достижение представляет собой важную веху в преодолении одного из ключевых технических барьеров для коммерциализации крупногабаритных перовскитных ячеек, знаменуя собой крупный успех в сотрудничестве между промышленностью и научными исследованиями, которое, как мы надеемся, внесет существенный вклад в коммерциализацию технологий солнечных батарей", — сказал президент KRICT Янг-Кук Ли.

Ранее мы писали, как зарядить солнечные батареи без солнца. Солнечные панели служат неплохим источником энергии, но с наступлением холодов их эффективность снижается из-за нехватки света.