Величезні сонячні панелі з ефективністю 20,6% встановили світовий рекорд: що відомо

Вчені розробили технологію для виробництва високоефективних перовскітних сонячних елементів великої площі. Це — прорив в ефективності панелей.

Дослідники з Південної Кореї встановили новий рекорд з ефективності перовскітного сонячного модуля великої площі. Про це пише Interesting Engineering.

Корейський дослідницький інститут хімічної технології (KRICT) і UniTest Co спільно розробили технологію для виробництва високоефективних перовскітних сонячних елементів великої площі (понад 200 см²), які досягли сертифікованої ефективності 20,6%. Нова технологія побила попередній світовий рекорд у 19,2%, встановлений UtmoLight.

Інститут Фраунгофера в Німеччині офіційно сертифікував рекорд, який було зазначено в "Champion Module Efficiency Chart" Національної лабораторії відновлюваної енергії США (NREL).

KRICT стверджує, що з UniTest він готується до масового виробництва перовскітних сонячних елементів для різних застосувань, таких як внутрішні фотоелектричні продукти, вбудовані в будівлі фотоелектричні елементи (BIPV) та інші функціональні пристрої, при цьому деякі продукти, як очікується, вийдуть на ринок цього року.

Дослідницька група KRICT оптимізувала свої внутрішні методи синтезу матеріалів, однорідність плівки за допомогою масштабованих процесів і управління лазерною абляцією, що призвело до сертифікованої ефективності 20,6% для перовскітних сонячних модулів великої площі (>200 кв. см), що значно перевищує попередній рекорд у 19,2%.

Перовськіти — це сімейство матеріалів, які продемонстрували потенціал для високої продуктивності та низьких виробничих витрат у сонячних елементах.

Назва "перовскіт" походить від прізвиська їхньої кристалічної структури, хоча інші типи негалогенідних перовскітів (як-от оксиди та нітриди) використовують в інших енергетичних технологіях, як-от паливні елементи та каталізатори, згідно з даними Міністерства енергетики США.

Перовскітні сонячні елементи продемонстрували значний прогрес в останні роки, при цьому рівні ефективності швидко зростають. Однак, незважаючи на їхнє швидке зростання ефективності, необхідно вирішити кілька проблем, перш ніж вони зможуть стати комерційно конкурентоспроможною технологією.

"Це досягнення є важливою віхою в подоланні одного з ключових технічних бар'єрів для комерціалізації великогабаритних перовскітних осередків, знаменуючи собою великий успіх у співпраці між промисловістю і науковими дослідженнями, яке, як ми сподіваємося, зробить істотний внесок у комерціалізацію технологій сонячних батарей", — сказав президент KRICT Янг-Кук Лі.

Раніше ми писали, як зарядити сонячні батареї без сонця. Сонячні панелі служать непоганим джерелом енергії, але з настанням холодів їхня ефективність знижується через брак світла.