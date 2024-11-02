Бельгійська Thales допоможе Україні у виробництві високотехнологічних зенітних ракет (фото)

Йдеться про високотехнологічні 70-мм керовані ракети з лазерним наведенням FZ275, які дуже ефективні в боротьбі з безпілотниками.

Related video

Бельгійська компанія Thales підписала меморандум з Україною про спільне виробництво 70-мм ракет, спрямованих на захист від загроз безпілотників. Про це 2 листопада повідомив міністр стратегічних галузей України Герман Сметанін, наголосивши на важливості цієї співпраці для зміцнення оборонної промисловості та захисту критично важливих об'єктів.

"Ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА. Також очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться — до передачі технологій і комплектуючих до цих ракет", — повідомив міністр.

Коментуючи новину, оглядачі "Мілітарного" уточнили, що йдеться про виробництво високотехнологічних 70-мм керованих ракет із лазерним наведенням FZ275.

Цей вид боєприпасів є економічно вигідним і здатний вражати цілі з високою точністю. При цьому ракети сумісні з пусковими установками, які підтримують використання систем Hydra і APKWS, що робить їх універсальними в застосуванні.

Особливості FZ275 LGR

Ракета FZ275 LGR являє собою модернізовану версію некерованої ракети FZ90, розроблену для точного ураження цілей з використанням лазерного наведення. Ця ракета була створена бельгійською компанією Forges de Zeebrugge і виробляється на збройовому заводі Thales в Ерсталі, Бельгія. Головна особливість FZ275 LGR полягає в її калібрі — 70 мм, що дає змогу використовувати ракету з різними пусковими системами, включно з тими, що вже є в арсеналі Сил оборони України, наприклад, системи Vampire.

Ракета оснащена напівактивною головкою самонаведення, що забезпечує високу точність під час наведення на рухомі та малі цілі, включно з безпілотниками. Це робить FZ275 LGR придатною для застосування на різних платформах — від вертольотів і літаків до наземних пускових установок. Тести ракети, проведені 2015 року з використанням південноафриканських вертольотів Rooivalk, підтвердили її здатність ефективно вражати цілі.

Універсальність FZ275 LGR та її здатність працювати з різними системами роблять її затребуваною в сучасних умовах бою, де захист від дронів стає найважливішим завданням. А можливість спільного виробництва цієї ракети на українських підприємствах забезпечить стійкість оборонної індустрії України та підвищить її незалежність у питаннях озброєння.

Важливо