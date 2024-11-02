Влітку 2025 року Україна матиме свої крилаті та балістичні ракети

Директор "Спецтехноекспорт" Олексій Петров повідомив, що вже був присутній при льотних випробуваннях перших зразків.

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Україна робить значні кроки у створенні власного арсеналу крилатих і балістичних ракет, які можуть з'явитися в розпорядженні Сил оборони вже до середини 2025 року. Про це повідомив 2 листопада Олексій Петров, директор державного підприємства "Спецтехноекспорт", в інтерв'ю для OBOZ.UA.

Петров зазначив, що країна активно просувається в цьому напрямку, включно з приватним сектором. За його словами, було розумним зняти монополію на ракетну галузь, що дало змогу прискорити процес розробки.

"Я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025-го. Я бачив випробування, поки тільки льотні, але результати є", — сказав Петров.

Крім ракетної програми, в Україні розвиваються й інші види озброєнь, включно з виробництвом снарядів калібру 155 мм за стандартом НАТО. Ці боєприпаси забезпечують ефективне ведення бойових дій на вигідних дистанціях.

Проте, попри прогрес, країна поки що не може повністю відмовитися від радянських боєприпасів. Петров наголосив на необхідності продовження виробництва артилерійських снарядів калібру 152 мм і 122 мм, які залишаються вкрай актуальними на полі бою.

"Постріл калібру 152 мм, який летить за 30 км, украй необхідний, як і 122 мм. Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися Силами оборони", — додав Петров.

Далекобійне озброєння України

На сьогодні в арсеналі Сил оборони є крилаті та балістичні ракети західного виробництва. Серед них — малопомітні крилаті ракети Storm Shadow та їхній французький варіант SCALP-EG. Ці ракети оснащені бойовою частиною масою 450 кг, яка включає початковий проникаючий заряд, призначений для знищення укріплених об'єктів. Експортний варіант має дальність до 250 км, проте деякі версії здатні подолати до 560 км.

Крім того, США передали Україні балістичні ракети ATACMS. Модифікація Block 1 оснащена касетною бойовою частиною з 950 вольфрамовими елементами ураження M74, кожна з яких має радіус ураження 15 м. Пізніше були поставлені версії Block 1A зі зменшеною бойовою частиною, що дало змогу збільшити дальність до 300 км. При цьому ракети ATACMS сумісні з пусковими установками HIMARS і M270 MLRS.

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