"Це зовсім інша мета": експерт розповів, що відомо про українську ракету "Паляниця" (відео)

За словами Олексія Гетьмана, якщо "Паляниця" долітатиме до цілей на відстані 500 км, то нею можна буде бити по багатьох аеродромах Росії.

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Створення ракети "Паляниця" частково знімає проблему отримання дозволу від союзників на застосування західної зброї по цілях у глибині Росії. Про це заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі "Радіо НВ".

Він зазначив, що наразі анонсується, що ця ракета може долати відстань до 700 кілометрів і може нести понад 100 кілограмів вибухівки. Також "Паляниця" може набирати швидкість понад 500 кілометрів на годину.

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Однак, як сказав Гетьман, це не можна розцінювати як точні характеристики. Іноді "туман війни" змушує давати не зовсім правдиву інформацію про зброю, яку тільки починають використовувати.

За словами Гетьмана, дальність можна регулювати за рахунок ваги вибухівки. Із самою ракетою росіянам буде важче боротися, ніж із БПЛА, які літають зі швидкістю 200-250 кілометрів на годину.

"Тому що швидкість у 500 км на годину, це зовсім інша мета. І, враховуючи, що там ракетний двигун, то вона може бути досить маневреною", — сказав аналітик.

Гетьман також сказав, що якщо "Паляниця" долітатиме до цілей на відстані 500 км, то нею можна буде бити по багатьох аеродромах Росії.

"Треба краще зосереджуватися на виробництві та вдосконаленні своєї зброї, аніж очікувати на дозволи від партнерів. З партнерами треба домовлятися про ракети на відстань понад тисячу кілометрів, а все, що літає на відстань навіть 500 км можемо компенсувати власним виробництвом", — сказав аналітик.

Олексій Гетьман про ракету "Паляниця" (дивитися з 5 хвилини)

Нагадаємо, у Defense Express повідомляли, що Київ має кращу систему протиповітряної оборони, ніж Москва. Військові аналітики з власних джерел дізналися, що вранці 2 вересня РФ атакувала Київ зенітною ракетою типу 48Н6ДМ від комплексу С-400, яка має вкрай низьку точність влучання по запланованих цілях. Цю ракету вдалося збити засобами української ППО.