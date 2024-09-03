"Это совсем другая цель": эксперт рассказал, что известно об украинской ракете "Паляниця" (видео)

По словам Алексея Гетьмана, если "Паляница" будет долетать до целей на расстоянии в 500 км, то ей можно будет бить по многим аэродромам России.

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Создание ракеты "Паляница" частично снимает проблему получения разрешения от союзников применения западного оружия по целям в глубине России. Об этом заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Радио НВ".

Он отметил, что сейчас анонсируется, что эта ракета может преодолевать расстояние до 700 километров и может нести более 100 килограмм взрывчатки. Также "Паляница" может набирать скорость более 500 километров в час.

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Однако, как сказал Гетьман, это нельзя расценивать как точные характеристики. Иногда "туман войны" заставляет давать не совсем правдивую информацию об оружии, которое только начинают использовать.

По словам Гетьмана, дальность можно регулировать за счет веса взрывчатки. С самой ракетой россиянам будет тяжелее бороться, чем с БПЛА, которые летают со скоростью в 200-250 километров в час.

"Потому что скорость в 500 км в час, это совсем другая цель. И, учитывая, что там ракетный двигатель, то она может быть достаточно маневренной", — сказал аналитик.

Гетьман также сказал, что если "Паляница" будет долетать до целей на расстоянии в 500 км, то ей можно будет бить по многим аэродромам России.

"Надо лучше сосредотачиваться на производстве и совершенствовании своего оружия, чем ожидать разрешения от партнеров. С партнерами надо договариваться о ракетах на расстояние более тысячи километров, а все, что летает на расстояние даже 500 км можем компенсировать собственным производством", — сказал аналитик.

Алексей Гетьман о ракете "Паляница" (смотреть с 5 минуты)

Напомним, в Defense Express сообщали, что Киев имеет лучшую систему противовоздушной обороны, чем Москва. Военные аналитики из собственных источников узнали, что утром 2 сентября РФ атаковала Киев зенитной ракетой типа 48Н6ДМ от комплекса С-400, которая имеет крайне низкую точность попадания по запланированным целям. Эту ракету удалось сбить средствами украинской ПВО.