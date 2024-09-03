Киев имеет лучшую систему противовоздушной обороны, чем Москва, — Defense Express

Военные аналитики из собственных источников узнали, что утром 2 сентября РФ атаковала Киев зенитной ракетой типа 48Н6ДМ от комплекса С-400, которая имеет крайне низкую точность попадания по запланированным целям. Эту ракету удалось сбить средствами украинской ПВО.

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Комбинированная российская атака на столицу Украины, когда утром 2 сентября оккупанты запустили одновременно и дроны-камикадзе, и ракеты, показала, что Киев имеет лучшую систему противовоздушной обороны, чем столица РФ — Москва. К такому выводу пришли эксперты Defense Express.

Военные аналитики в частности указали на то, что украинской ПВО удалось сбить зенитную ракету типа 48Н6ДМ от комплекса С-400 в режиме "поверхность-поверхность".

"В случае с применением 48Н6ДМ к С-400 особая опасность заключается в том, что эти зенитные ракеты в режиме применения "поверхность-поверхность" имеют крайне низкую точность попадания, и в первую очередь могут угрожать именно гражданской инфраструктуре и обычным жителям", — говорится в материале.

По своим характеристикам такие зенитные ракеты имеют мощную боевую часть массой 180 килограммов, снаряженную значительным количеством обломков, что усиливает поражающий эффект при попадании по объектам гражданской инфраструктуры.

Обломок ракеты 48Н6ДМ, которую РФ применила для удара по Киеву 2 сентября 2024 года Фото: Defense Express

Эксперты также подчеркнули, что пока остается неизвестным, откуда именно по Украине запустили ракету 48Н6ДМ: из Брянской области или только в 45 км от государственной границы с Украиной.

В то же время аналитики Defense Express напомнили, что 1 сентября Украина нанесла комбинированную атаку дронами по энергетическим объектам на территории РФ, с которой вражеская ПВО не смогла справиться, ведь в частности был поражен Московский НПЗ.

"На этом фоне можем подчеркнуть, что в плане противовоздушной обороны Киев является более защищенным, чем, например, столица страны-агрессора Москва", — отметили аналитики.

Зенитная ракета 48Н6ДМ

48Н6ДМ — это зенитная управляемая ракета комплекса С-400 "Триумф" с полуактивным радиолокационным самонаведением с радиокоррекцией.

Масса боевой части ракеты оценивается в 180 килограммов, а дальность работы по воздушным целям — до 250 километров в диапазоне высот от 100 метров до 27 километров.

Макеты зенитных ракет 48Н6Е2, 9М96Е и 9М96Е2. Фото: Militarnyi

Напомним, утром 2 сентября россияне обстреляли Киев, в результате чего возникли пожары в трех районах столицы.

В этот же день представитель КГВА Михаил Шаманов рассказал, почему украинская столица является целью врага и чего ожидать от агрессора в дальнейшем.