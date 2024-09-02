Ночной обстрел Киева: ВС РФ повредили Исламский культурный центр и мечеть (фото)

По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубарова, обошлось без человеческих жертв, однако здание получило существенные повреждения. В результате ночной атаки пострадали два человека, а удары по Киеву россияне одновременно наносили баллистическими и крылатыми ракетами.

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В результате российской атаки на столицу было повреждено здание Исламского культурного центра и мечеть. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, очередной массированный удар ВС РФ по украинской столице принес существенные разрушения для Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, который расположен возле станции метро Нивки в Шевченковском районе.

ВС РФ повредили здание Исламского культурного центра в Киеве Фото: Facebook ВС РФ повредили здание Исламского культурного центра в Киеве Фото: Facebook

"Зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт. Как сообщил заместитель Муфтия мусульман Крыма, военный капеллан Сулейман Хайруллаев, к счастью обошлось без человеческих жертв. Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла", — написал Рефат Чубаров.

ВС РФ повредили здание Исламского культурного центра в Киеве Фото: Facebook ВС РФ повредили здание Исламского культурного центра в Киеве Фото: Facebook ВС РФ повредили здание Исламского культурного центра в Киеве Фото: Facebook

Атака на Киев: другие последствия обстрела

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отмечал, что это был комбинированный удар российских оккупантов при помощи крылатых и баллистических ракет.

"На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому всему еще добавился один ударный БпЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка — баллистических и ударный беспилотник!" — говорится в сообщении.

В КГВА позже написали, что в результате ракетного удара по столице предварительно пострадали 2 людей. Одного человека госпитализировали. На месте продолжают работать экстренные службы, последствия продолжают уточнять.

Станция метро "Святошино", как сообщили в КП "Киевский метрополитен", после вражеской атаки и зафиксированных последствий продолжает работу в обычном режиме. Пассажирские перевозки обеспечены, однако временно ограничен выход из подземного перехода к Берестейскому проспекту и железнодорожной платформе №3.

"В результате ракетной атаки повреждено стеклянное накрытие тамбура лифта, а также витражное стекло над лестницей. Всего в ночь на 2 сентября на станциях метрополитена укрывались более 5300 человек, из них 686 — дети", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября ВС РФ атаковали украинскую столицу, что привело к последствиям сразу в трех районах Киева. По данным спасателей, обломки ракет попали в корпус котельной одного из образовательных заведений. Также в Святошинском районе произошло возгорание в пункте приема вторсырья и у входа в метро.