Нічний обстріл Києва: ЗС РФ пошкодили Ісламський культурний центр і мечеть (фото)

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, обійшлося без людських жертв, однак будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Унаслідок нічної атаки постраждали двоє людей, а удари по Києву росіяни одночасно завдавали балістичними та крилатими ракетами.

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Унаслідок російської атаки на столицю було пошкоджено будівлю Ісламського культурного центру та мечеть. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, черговий масований удар ЗС РФ по українській столиці завдав істотних руйнувань для Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим, що розташований біля станції метро Нивки в Шевченківському районі.

ЗС РФ пошкодили будівлю Ісламського культурного центру в Києві Фото: Facebook ЗС РФ пошкодили будівлю Ісламського культурного центру в Києві Фото: Facebook

"Будівлі Ісламського центру, особливо розташованій у ній мечеті, потрібен ремонт. Як повідомив заступник Муфтія мусульман Криму, військовий капелан Сулейман Хайруллаєв, на щастя обійшлося без людських жертв. Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла", — написав Рефат Чубаров.

ЗС РФ пошкодили будівлю Ісламського культурного центру в Києві Фото: Facebook ЗС РФ пошкодили будівлю Ісламського культурного центру в Києві Фото: Facebook ЗС РФ пошкодили будівлю Ісламського культурного центру в Києві Фото: Facebook

Атака на Київ: інші наслідки обстрілу

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначав, що це був комбінований удар російських окупантів за допомогою крилатих і балістичних ракет.

"На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву та передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет і близько десятка — балістичних та ударний безпілотник!" — йдеться в повідомленні.

У КМВА пізніше написали, що внаслідок ракетного удару по столиці попередньо постраждали 2 людей. Одну людину госпіталізували. На місці продовжують працювати екстрені служби, наслідки продовжують уточнювати.

Станція метро "Святошино", як повідомили в КП "Київський метрополітен", після ворожої атаки та зафіксованих наслідків продовжує роботу у звичайному режимі. Пасажирські перевезення забезпечено, проте тимчасово обмежено вихід із підземного переходу до Берестейського проспекту та залізничної платформи №3.

"Унаслідок ракетної атаки пошкоджено скляне накриття тамбура ліфта, а також вітражне скло над сходами. Загалом у ніч на 2 вересня на станціях метрополітену ховалося понад 5300 осіб, із них 686 — діти", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня ЗС РФ атакували українську столицю, що призвело до наслідків одразу в трьох районах Києва. За даними рятувальників, уламки ракет потрапили в корпус котельні одного з освітніх закладів. Також у Святошинському районі сталося загоряння в пункті прийому вторсировини та біля входу в метро.