Пожары в трех районах: в ГСЧС показали кадры последствия удара ВС РФ по Киеву (фото)

По данным спасателей, обломки ракет попали в корпус котельной одного из образовательных заведений. Также в Святошинском районе произошло возгорание в пункте приема вторсырья и у входа в метро.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины и утром 2 сентября обстреляли Киев. В результате последствия на себе ощутили жители нескольких районов столицы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели с самого утра начали ликвидировать последствия утренней атаки на Киев. В Святошинском районе в результате падения обломков ракеты загорелись четыре автомобиля. Также горит двухэтажное здание складского помещения.

ВС РФ атаковали 3 района Киева Фото: Фокус ВС РФ атаковали 3 района Киева Фото: Фокус

"Спасатели ликвидировали возгорание на площади 700 кв. м. Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро, на площади 20 кв.м. Горел пункт приема вторсырья", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела ВС РФ зафиксировали в 3 районах Киева Фото: ГСЧС Последствия обстрела ВС РФ зафиксировали в 3 районах Киева Фото: ГСЧС Последствия обстрела ВС РФ зафиксировали в 3 районах Киева Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе, продолжают в ГСЧС, обломки ракеты попали в корпус котельной одного из заведения образования. Пожарные ликвидировали пожар на площади в 6 квадратных километров.

В Шевченковском районе спасатели ликвидировали пожар на площади в 400 квадратных метров и сейчас продолжается разбор конструкций. Информация касаемо пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко писал, что по состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых и одного из них госпитализировали.

Напомним, 2 сентября сообщалось, что ВС РФ атаковали Украину "шахедами" и ракетами. По данным КГВА, враг одновременно атаковал Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Известно о двух пострадавших, в нескольких районах вспыхнули пожары.