Київ має кращу систему протиповітряної оборони, ніж Москва, — Defense Express

Військові аналітики з власних джерел дізнались, що вранці 2 вересня РФ атакувала Київ зенітною ракетою типу 48Н6ДМ від комплексу С-400, яка має вкрай низьку точність влучання по запланованих цілях. Цю ракету вдалось збити засобами української ППО.

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Комбінована російська атака на столицю України, коли вранці 2 вересня окупанти запустили одночасно і дрони-камікадзе, і ракети, показала, що Київ має кращу систему протиповітряної оборони, ніж столиця РФ — Москва. Такого висновку дійшли експерти Defense Express.

Військові аналітики зокрема вказали на те, що українській ППО вдалось збити зенітну ракету типу 48Н6ДМ від комплексу С-400 в режимі "поверхня-поверхня".

"У випадку із застосуванням 48Н6ДМ до С-400 особлива небезпека полягає в тому, що ці зенітні ракети в режимі застосування "поверхня-поверхня" мають вкрай низьку точність влучання, і в першу чергу можуть загрожувати саме цивільній інфраструктурі та звичайним мешканцям", — йдеться у матеріалі.

За своїми характеристиками такі зенітні ракети мають потужну бойову частину масою 180 кілограмів, споряджену значною кількістю уламків, що підсилює уражаючий ефект при влучанні по об'єктах цивільної інфраструктури.

Уламок ракети 48Н6ДМ, яку РФ застосувала для удару по Києву 2 вересня 2024 року Фото: Defense Express

Експерти також підкреслили, що наразі залишається невідомим, звідки саме по Україні запустили ракету 48Н6ДМ: з Брянської області чи лише за 45 км від державного кордону з Україною.

Водночас аналітики Defense Express нагадали, що 1 вересня Україна завдала комбінованої атаки дронами по енергетичних об'єктах на території РФ, з якою ворожа ППО не змогла впоратись, адже зокрема був уражений Московський НПЗ.

"На цьому фоні можемо підкреслити, що в плані протиповітряної оборони Київ є більш захищеним, аніж, наприклад, столиця країни-агресора Москва", — наголосили аналітики.

Зенітна ракета 48Н6ДМ

48Н6ДМ – це зенітна керована ракета комплексу С-400 "Тріумф" з напівактивним радіолокаційним самонаведенням з радіокорекцією.

Маса бойової частини ракети оцінюється у 180 кілограмів, а дальність роботи по повітряних цілях – до 250 кілометрів у діапазоні висот від 100 метрів до 27 кілометрів.

Макети зенітних ракет 48Н6Е2, 9М96Е та 9М96Е2. Фото: Militarnyi

Нагадаємо, вранці 2 вересня росіяни обстріляли Київ, внаслідок чого виникли пожежі у трьох районах столиці.

У цей же день речник КМВА Михайло Шаманов розповів, чому українська столиця є ціллю ворога та чого очікувати від агресора надалі.